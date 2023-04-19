Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Serdar Akinan gözaltında | Dosyasına gizlilik kararı konuldu

Muhammed Yakut ile yaptığı röportaj sonrası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Gazeteci Serdar Akinan Çanakkale'de gözaltına alındı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 13:53
Serdar Akinan gözaltında | Dosyasına gizlilik kararı konuldu

Serdar Akinan gözaltında | Dosyasına gizlilik kararı konuldu


Türkiye'nin son iki gündür tartıştığı Muhammed Yakut videolarının ardından gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. Akinan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Akinan'ın İstanbul'a götürüldüğü aktarıldı. Gözaltı sürecine ilişkin belirsizlik yaşanan Akinan'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi. HalkTv'de yer alan habere göre Akinan'ın sorgusu İstanbul'da yapılacak.

Gazeteci Serdar Akinan sabah saat 5 sıralarında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.  Akinan paylaştığı videoya, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu düştü. Ancak Akinan'ın gözaltına alındığına ilişkin bilgi belirsizliği yaşandı. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında,"Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz. Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim. Serdar Akinan gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur" diye yazdı. 

Halk TV'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre, Akinan'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
AkinanSerdar AkinanMuhammed Yakut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı
Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı
İBB açıkladı | Bayram'da ulaşım ücretsiz
İBB açıkladı | Bayram'da ulaşım ücretsiz
Muhammed Yakut, ifşaları için neden bu kadar bekledi?
Muhammed Yakut, ifşaları için neden bu kadar bekledi?
Muhammed Yakut ile Sedat Peker arasında ilişki var mı?
Muhammed Yakut ile Sedat Peker arasında ilişki var mı?
AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?
AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?
Lafagel ekibine çirkin saldırı
Lafagel ekibine çirkin saldırı
Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar
Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar
Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu
Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu
Tarihi Üsküdar Sahili de imara açılıyor
Tarihi Üsküdar Sahili de imara açılıyor
Ebru Baki Sözcü TV'ye geçti
Ebru Baki Sözcü TV'ye geçti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim