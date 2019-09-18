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Servis araçları park ettikçe trafik kilitleniyor

Büyük şehirlerde özellikle okulların açılması trafik sorununu daha da çekilmez hale getiriyor. Servis sürücülerinin gelişigüzel park etme alışkanlığı ise trafiği felç ediyor.

Servis araçları park ettikçe trafik kilitleniyor

Büyük şehirlerde özellikle okulların açılması trafik sorununu daha da çekilmez hale getiriyor. Servis sürücülerinin gelişigüzel park etme alışkanlığı ise trafiği felç ediyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:17
Servis araçları park ettikçe trafik kilitleniyor

Servis araçları park ettikçe trafik kilitleniyor


Buldukları her boşluğu dolduruyorlar, ana yol, tali yol, güvenlik şeridi, trafik ışıklarının başlangıç noktası, ışıklardan hemen sonra, döner kavşaklar hatta köprüler ve viyadüklerin üstünde bile park ediyorlar. Şehir servis saatleri öncesi ve sonrası bütün yollarıyla sadece onlara ait. İtiraz eden olursa hep birlikte karşı çıkıyorlar hatta kavga çıkıyor. Servisçilerin park terörü  vatandaşları çileden çıkarırken şehir trafiğini adeta felç ediyor. İstanbul'da Haliç Köprüsü'nün üstünü bile park yeri olarak kullanan servis otobüslerinin çirkin görüntüsüne şimdilik ses çıkaran yok.

İstanbul trafiğinin en yoğun yaşandığı Şişli'de park yasağı tabelalarına rağmen yola çift yönlü park eden servis araçları, diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor. Park sorununun yaşandığı bölgede uyarılara aldırış etmeyen sürücüler, trafik polislerinin kendilerine izin verdiğini ileri sürdü..

Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul taşıtı da trafiğe çıktı. Okul taşıtları ve personel servisleri, görevlerini tamamladıktan sonra park sorunuyla karşılaşıyor. Sürücüler, otoparka araçlarını bırakmak yerine yol boyunca park yasağı bulunan Şişli Taşkışla Caddesi'ni tercih ediyor.

'Park yapılamaz' uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park yapıyor. Yol kenarına park eden araçlar, caddede hem yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturuyor.

TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Araçların gelişi güzel park ettiği alanlardan birisi de Dolmabahçe Gazhane Caddesi'ydi. Burada da tur otobüsleri, servis sürücüleri ve hafriyat kamyonları yol kenarına çift sıra park ederek yolda tehlike oluşturuyor.

YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Yol kenarlarına park eden araçlar için önlem alınması gerektiğini belirten araç sürücüsü Rıdvan Songülen, "Yol boyunca park ediyorlar. Burada park yapılmaması gerekiyor. Park yasağına rağmen park yapıyorlar. Onun için bu yolda trafik oluşuyor. Bunun için bir önlem alınması gerekiyor" dedi.

Ömer Erkürekli ise, "Gün içinde burada trafik yoğunluğu oluşuyor. Burada sürekli park ediyorlar. Burada İSPARK da yok. Ama neye göre park ediyorlar bilmiyorum. Kafalarına göre park ediyorlar" dedi.


"TRAFİK POLİSLERİNİN HABERİ VAR BİZE BİRŞEY DEMİYOR"

Yasak yere park yapan bir servis şoförü ise, "Trafik polislerinin haberi var, bize bir şey demiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu bölgede sorun yaratmadan bekleyeceğimiz tek yer burası. Ben burada gün boyu durmuyorum. Burası zaten anlık durma yerleri. Benim birazdan saatim gelecek çıkacağım. Polisler de geliyor, bize bir şey demiyorlar bu şekilde yani" dedi.
 

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