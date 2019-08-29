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Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı

İçinde 45 kişinin bulunduğu işçi servisi tarlaya uçtu. Feci kazada 20'si ağır 45 kişi yaralandı.

Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı

İçinde 45 kişinin bulunduğu işçi servisi tarlaya uçtu. Feci kazada 20'si ağır 45 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:07
Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı

Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı


Aydın Efeler ilçesinde bulunan jant fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü tarlaya daldı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 20'si ağır 45 işçi yaralandı. Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran otomobilin neden olduğu kaza sonrası tarlaya savrulan işçiler çok sayıda ambulansla bölgede bulunan hastanelere taşındı. Bu arada devrilen otobüste çıkan yangın ekili tarlalara sıçradı. Yangın kısa sürede söndürülürken peş peşe gelen talihsizlikler yaralı işçileri zor durumda bıraktı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, yan şeritten birden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Alev alan otobüste başlayan yangın, çevreye yayıldı. Olayda 20’si ağır 45 kişi yaralandı. Yaralılar alevler içindeki kaza yerinde ölüm kalım savaşı verdi..


Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. idaresindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü, Nazilli ilçesinden aldığı 46 işçiyi, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde bulunan Aydın OSB’deki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. Servis aracı Yenipazar yol kavşağında geldiğinde, aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca bir anda otobüsün önünü kapattı.

İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

Önüne çıkan araçtan kaçmak için manevra yapan otobüs kontrolden çıkarak, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek demir bariyerleri yıkan otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı. Sürüklenen otobüsten düşen yaralı işçiler yola savrulurken, araçtan çıkamayanlar için ise ölüm kalım savaşı yaşandı. Sürtünme sonucu alev alan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 20’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilen 45 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli ve Aydın’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSTE BAŞLAYAN YANGIN TARIM ARAZİLERİNE SIÇRADI

Otobüste başlayan yangının çevredeki tarım arazilerine de sıçraması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Kaza anında bölgeden geçmekte olan Vali yavuz Seli Köşger, kurtarma çalışmalarını bizzat takip etti. Köşger, çalışmalar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.


 

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