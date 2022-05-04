Sessiz İstila | Gazeteci Hande Karacusu gözaltına alındı

Sessiz İstila | Yapımcı Hande Karacusu gözaltına alındı

Sosyal medyada, Türkiye'nin adeta sessiz sedasız işgal edilişine tepki olarak çekilen 'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı gözaltına alındığı duyruldu.

'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım" ifadelerine yer verdi.

Sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle eden kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesap hakkında???? pic.twitter.com/Y0VcogFRQm — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 3, 2022

Türk olduğumuz ve Türk kalmak istediğimiz için özür dilemeyeceğiz. Adımız andımızdır. Yoluna can koyarız. Türk olmayı en büyük şan, en büyük şeref sayarız. — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022

'Sessiz İstila' adlı kısa filmi YouTube'da yayımlayan Hande Karacasu, Sakarya'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karacasu ile birlikte ‘Militer Doktrin’ isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu öne sürülen H.D.’nin gözaltına alındığını da bildirdi.