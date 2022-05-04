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Sessiz İstila | Gazeteci Hande Karacusu gözaltına alındı

Milyonlarca Afgan, Arap, Pakistanlı'nın kamuoyunda sert tepkilere neden olan istilasını kısa bir filmle gündeme getiren yapımcı Hande Karacusu gözaltında.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 01:27
Sessiz İstila | Gazeteci Hande Karacusu gözaltına alındı

Sessiz İstila | Yapımcı Hande Karacusu gözaltına alındı

Sosyal medyada, Türkiye'nin adeta sessiz sedasız işgal edilişine tepki olarak çekilen 'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı gözaltına alındığı duyruldu.

'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım" ifadelerine yer verdi.

'Sessiz İstila' adlı kısa filmi YouTube'da yayımlayan Hande Karacasu, Sakarya'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karacasu ile birlikte ‘Militer Doktrin’ isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu öne sürülen H.D.’nin gözaltına alındığını da bildirdi.

Son Güncelleme: 04.05.2022 01:39
Anahtar Kelimeler:
Sessiz IstilaHande KaracasuGözaltı
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