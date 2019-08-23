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Sevgili şiddeti, önvce dayak attı, sonra mezarlığın önüne attı kaçtı

Kadınlara yönelik şiddet yeniden tırmanıyor. Bursa'da genç bir kadın erkek arkadaşına ait aracın içinde saldırıya uğradı. Genç kadın mezarlık önüne yaralı bulundu

Sevgili şiddeti, önvce dayak attı, sonra mezarlığın önüne attı kaçtı

Kadınlara yönelik şiddet yeniden tırmanıyor. Bursa'da genç bir kadın erkek arkadaşına ait aracın içinde saldırıya uğradı. Genç kadın mezarlık önüne yaralı bulundu

23 Ağustos 2019 Cuma 14:44
Sevgili şiddeti, önvce dayak attı, sonra mezarlığın önüne attı kaçtı

Sevgili şiddeti, önvce dayak attı, sonra mezarlığın önüne attı kaçtı

Genç bir kadın erkek arkadaşına ait araçta saldırıya uğradı. Sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından öldüresiye şiddete ufrayan Fatma Y, İnegöl'de mezarlık önünde bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı. Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 32 yaşındaki Fatma Y., erkek arkadaşı tarafından darbedildikten sonra otomobilden atıldı.

Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatma Y., erkek arkadaşı Serkan Y. ile birlikte otomobille gezerken tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Serkan Y., elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın, Serkan Y. tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı.

Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne götürülerek tedaviye alındı. Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.

Anahtar Kelimeler:
BursaInegölDayakFatmaAkhisar Mahallesi
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