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Seydioğlu Baklava sahipleri için 20 yıl hapis istendi

Hamile bir kadının içinde bulunduğu aracı belinde silahla kesen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri hakkında savcılık 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı..

Seydioğlu Baklava sahipleri için 20 yıl hapis istendi

Hamile bir kadının içinde bulunduğu aracı belinde silahla kesen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri hakkında savcılık 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı..

10 Temmuz 2019 Çarşamba 01:06
Seydioğlu Baklava sahipleri için 20 yıl hapis istendi

Seydioğlu Baklava sahipleri için 20 yıl hapis istendi


Belinde silahla içinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü kezen baklavacı magandalar için savcılığın hazırladığı dosyanın içeriği belli oldu. Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Seydioğlu Baklava sahiplerinin yolunu kestikleri çiftle ilgili şikayet ise mahkeme tarafından soruşturmaya gerek bulunmadı.

YOL VERME TARTIŞMASI YOL KESMEYE DÖNDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan inceleme sonucunda müştekilere ait aracın sol dikiz aynası, ön kaput ve ön tamponda hasar oluştuğunun belirlendiği kaydedildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÇİFTİN KUSURLU DAVRANIŞ GÖRÜLMEDİ 

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bu eylemlerin olay esnasında müştekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan video görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelenmesi sonucu hazırlanan raporla sabit olduğu ifade edilen iddianamede, her 2 şüphelinin de ifadelerinde olayın müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın trafikteki kusurlu davranışından ve kendilerine hakaret etmesinden kaynaklandığını belirtmişlerse de soruşturma kapsamında bu savunmayı destekleyen hiçbir delil elde edilemediği vurgulandı.

SAVCININ BULDUĞU KUSURLAR SIRALANDI

İddianamede, şüphelilerin eylem birliği içerisinde müştekilere ait kara ulaşım aracını seyir halindeyken cebren durdurup, her iki müştekiyi hürriyetlerinden yoksun kılmak ve aynı zamanda kasıtlı çarpışma ve sonrasındaki fiziki müdahale ile müştekilere ait araca zarar vermek suretiyle üzerlerine atılı suçları müştereken işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede bu kapsamda şüpheliler, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl dörder aydan yirmişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

ŞÜPHELİLERİN ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

Öte yandan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in ifadelerinin alındığı sırada, müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın kendilerine hakaret edip, araçlarına çarpmak suretiyle zarar verdiğini iddia ederek yaptıkları şikayete ilişkin de takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararında, mevcut delillerin olayların Hasan ve Hüseyin Sel'in suç teşkil eden kasıtlı davranışlarından kaynaklandığına işaret ettiği, bu nedenle şüpheli olan Yunus Emre Bahçıvan'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı belirtildi.

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