Seydişehir'de kış Toroslardan aşağı indi

Kış mevsiminin zorlu yolları üzerinde bulunan Seydişehir’in kar altında tarihi doğal güzelliği Kuğulu Park beyazlar içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gazeteci Yazar Enver Haykır'ın objektifinden Kuğulu Park fotoğrafları, kartpostal marzarası sunarken, okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler de eşşiz güzelliğin tadını çıkardı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinin Tarihi kültürel doğal miras zenginlikleri arasında yer alan Kuğulu park, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bambaşka bir güzelliğe büründü. Karın gelişiyle adeta bir kartpostal görüntüsüne kavuştu.

Kuğulu Parka karın nazik dokunuşuyla beyaz bir örtüye bürünürken, gölet etrafında yürümek, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk yapma hissi veriyor. Kış güneşinin hafif ışıkları, kar altındaki ağaçların ince detaylarını ortaya çıkarırken, ilçenin huzurlu ve sakin atmosferi gözler önüne seriliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Kuğulu Park her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olsa da, kış aylarında ayrı bir büyüye sahip. Kar altındaki kuğu ve ördekler ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Tarihe tanıklık eden doğal güzellikler karla kaplandığında, geçmişin izlerini taşıyan bir masal diyarına dönüşüyor.