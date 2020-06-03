Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı





Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiça sayan duyarsız kişiler vatandaşların da hayatını riske atıyor. Konya’dan Seydişehir'e bayram ziyaretine gelen bir kadın ve görüştüğü 11 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı.

Konya kent merkezinde oturan bir kişi, bayram sonrası Seydişehir ilçesi Değirmenci mahallesindeki bir yakınını ziyaret etti. Görüştüğü kişilerde Koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda kendisi ve mahalledeki 11 kişide Koronavirüs olduğu saptandı.

Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor.

Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki yurttaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.