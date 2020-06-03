Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı

Konya'dan Ramazan Bayramı ziyaretine gelen bir kadın, görüştüğü kişilere koronavirüs bulaştırarak geri döndü. Bir köy karantina altına altına alındı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 22:03
Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı

Seydişehir'de koronavirüs alarmı | Bayram ziyaretine geldi bulaştırdı



Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiça sayan duyarsız kişiler vatandaşların da hayatını riske atıyor. Konya’dan Seydişehir'e bayram ziyaretine gelen bir kadın ve görüştüğü 11 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı.

Konya kent merkezinde oturan bir kişi, bayram sonrası Seydişehir ilçesi Değirmenci mahallesindeki bir yakınını ziyaret etti. Görüştüğü kişilerde Koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda kendisi ve mahalledeki 11 kişide Koronavirüs olduğu saptandı.

Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor.

Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki yurttaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? 2020 göktaşı uyarısı
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek
Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı
Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Şehirlerarası seferler başladı, fiyatlar ikiye katlandı
Şehirlerarası seferler başladı, fiyatlar ikiye katlandı
Koronavirüs 31 mayıs raporu | 126 bin vatandaşımız iyileşti
Koronavirüs 31 mayıs raporu | 126 bin vatandaşımız iyileşti
30 Mayıs koronavirüs raporu | 26 vatandaşımız can verdi
30 Mayıs koronavirüs raporu | 26 vatandaşımız can verdi
Beylikdüzü'nde kütüphaneler yeniden açılıyor
Beylikdüzü'nde kütüphaneler yeniden açılıyor
Anahtar Kelimeler:
KoronaSeydişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor
İETT şoförlerine cerrahi maskeler dağıtılıyor
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek
Pestisitlere dayalı tarım sistemi değişecek
Pestisitlere dayalı tarım sistemi değişecek
Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı
Osmaniye Kadirli'de deprem | Kadirli 4.0 ile sallandı
Deva Partisi'nden bekçiler yasası için önemli uyarı 
Deva Partisi'nden bekçiler yasası için önemli uyarı 
İsmail Cengiz | Perinçek soydaşlarına kardeşçe yaklaşsın
İsmail Cengiz | Perinçek soydaşlarına kardeşçe yaklaşsın
Lokantalar açıldı hasret bitti | İlk gün bereketi
Lokantalar açıldı hasret bitti | İlk gün bereketi
Yasak kalktı, büyük şehirler boşalıyor | Yazlıklara hücum
Yasak kalktı, büyük şehirler boşalıyor | Yazlıklara hücum
Sosyal mesafeyi unutturan merak | Maske takan tek kişi köprüden düştü
Sosyal mesafeyi unutturan merak | Maske takan tek kişi köprüden düştü
Şehirlerarası seferler başladı, fiyatlar ikiye katlandı
Şehirlerarası seferler başladı, fiyatlar ikiye katlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim