Seydişehir | Kız istemek için geldiler, virüs bulaştırıp gittiler



Kız istemek için gelen 'Dünürcü' yüzünden bir mahalle karantina altına alındı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikinci kez görülen koronavirüsün dış kaynaklı olduğu bildirliyor.

GECE YARISI KARANTİNA KARARI ALINDI

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı'nde bir evde kız isteme merasiminin ardından koronavirüz şoku yaşandı. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasimin ardından erkek tarafı Hatay'a dönerken, törenin düzenlendiği kız tarafında 5 kişide koronovirüse tesbit edildi.

Hataydan gelenlerin temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle karantina alanı genişletildi. Gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kesecik Mahallesi karantinaya alındı. Edinilen bilgilere göre; önlem alan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapadı.

Bu arada Alaylar Mahallesi'ndeki bir lojmanda oturanlarda da koronavirüs görülmesi üzerine apartman karantinaya alındı.