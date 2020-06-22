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Seydişehir | Kız istemek için geldiler, virüs bulaştırıp gittiler 

Hatay'dan kız istemek için Konya'nın Seydişehir'in ilçesine gelen aile, burada Kisecik Mahallesi'nin karantinaya alınmasına neden oldu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:41
Seydişehir | Kız istemek için geldiler, virüs bulaştırıp gittiler 

Seydişehir | Kız istemek için geldiler, virüs bulaştırıp gittiler 


Kız istemek için gelen 'Dünürcü' yüzünden bir mahalle karantina altına alındı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikinci kez görülen koronavirüsün dış kaynaklı olduğu bildirliyor.


Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasiminin ardından koronavirüz şoku yaşandı. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasimin ardından erkek tarafı Hatay'a dönerken, törenin düzenlendiği kız tarafında 5 kişide koronovirüse tesbit edildi.

GECE YARISI KARANTİNA KARARI ALINDI

Hataydan gelenlerin temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle karantina alanı genişletildi. Gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kesecik Mahallesi karantinaya alındı. Edinilen bilgilere göre; önlem alan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapadı.

Bu arada Alaylar Mahallesi'ndeki bir lojmanda oturanlarda da koronavirüs görülmesi üzerine apartman karantinaya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
SeydişehirKoronaKisecik
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