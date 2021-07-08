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Seydişehir Konya yolunda feci kaza | 4 kişi can verdi

Seydişehir Konya karayolunda iki otomobilin çarpışmasının ardından yol kan gölüne döndü, feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2021 Perşembe 07:32
Seydişehir Konya yolunda feci kaza | 4 kişi can verdi

Seydişehir Konya yolunda feci kaza | 4 kişi can verdi

Konya Seydişehir kara yolunda meydana gelen kazada 4 vatandaş hayatını kaybetti. Kaza sonrası yola savrulan iki aracın içinde can verenlerin kimlikleri açıklandı.


Musa Keser idaresindeki 58 AD 740 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek (31) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan (28), Muhteşem Akalın (41) ve Menekşe Keser (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazada ağır yaralanan ve Konya Numune Hastanesine kaldırılan sürücü Musa Keser de hayatını kaybetti. Keser'in ölümüyle kazada can kaybı 4'e yükseldi
 

Anahtar Kelimeler:
SeydişehirKonyaKaza
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