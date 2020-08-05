Seydişehir Ortakaraören Mahallesi'ne karantina



Sağlık Bakanlığı resmi açıklamalarında koronavirüs yayılım hızı düşerken, karantina uygulanan yerleşim birimleri ile, covid-19 hastalarına ayrılan hastane sayıları artırılıyor. Ankara'nın ardından Konya ve çevresinden de yeni koronavirüs ve karantina haberleri geliyor.



Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesi (Kasabası) karantina kapsamına alındı. Mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

'nda yapılan testlerde 10 kişinin daha pozitif çıkmasının ardından İlçe Hıfzısıhha Kurulu, 7 gün süreyle mahalenin karantina kapsamına alınmasına karar verdi. Bu kararın ilan edilmesinin ardından saat 00.00 itibarıyle Ortakaraören'i ilçe merkezi ile çevre köylere bağlayan yollar iş makinaları ile kapatıldı. Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları durdurdu.



Mahalle sakinleri, ana ulaşım yolu üzerinde bulunan tarla ve bahçelerine gidebilmek için kaymakamlığın yeni bir açıklama yapmasını bekliyor.



Bu arada Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibinin mahallede bulaşma riskine karşı araştırması devam ediyor.

Haber; İbrahim Koca

