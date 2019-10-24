SGK memurlarının Erdoğan merakı cezaevinde bitti

Çalıştıkları kamu kurumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK siciline giren 5 memur hakkında açılan davada karar çıktı. 2.5 yıl hapis cezası alan 3'ü kadın 5 kamu çalışanı için mahkemeden 'Ceza erteleme'ye yer olmadığına hükmedilerek cezaveine gönderildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK verilerini izinsiz kontrol eden 5 memur hakkında açılan davada karar çıktı. 2.5 yıl hapis cezası alan 3'ü kadın 5 görevli tutuklandı. Mahkeme kararında cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmedildi.

Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. adlı 5 personelin kendilerine ait kullanıcı adlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kayıt bilgilerini sorguladığı tespit edildi. Müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından 5 memur hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı. Soruşturmanın sonunda 5 SGK memuru hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle dava açıldı.

5 MEMURA 2 YIL 6 AY HAPİS

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan memurlar, meraklarından dolayı bu sorgulamayı yaptıklarını itiraf ederek, suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Sanıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi duyduklarını, yaşını ve aile üyelerini merak ettiklerini belirterek beraatlarını istedi. Hakim, 3'ü kadın 5 veri memurunun her birini önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların iyi halinden ötürü cezalarını 2.5 yıla indiren hakim, ertelemeye yer olmadığına hükmetti.