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Sibel Ünli'nin gurur intiharı | Yemek kartında 1 lirası kalmış

İstanbul Üniversitesi'nde okul yönetimi yemek zammı protestosu yapan öğrencileri polise coplatırken, genç bir yemek parası bitince canına kıydı.

05 Ocak 2020 Pazar 18:04
Sibel Ünli'nin gurur intiharı | Yemek kartında 1 lirası kalmış

Sibel Ünli'nin gurur intiharı | Yemek kartında 1 lirası kalmış



Türkiye, İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek zamları haberini, okul içinde rektörle görüşmek isteyen öğrencileri polis tarafından coplanınca öğrendi. Binlerce öğrenci, okul yönetiminin yemek öğünlerini kısması, verilen yemekleri azaltmasını ve fiyatlarını artırmasını protesto etmek için toplanırken, rektörlük, öğrencileri polis ekiplerine coplatmayı tercih etti. Bu haberler kamuoyunda tepkiler neden olurken Sibel Ünli adlı genç kız, Marmara Denizi'ne atlayarak canına kıydı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu ve yemek kartında sadece 1 TL'si kaldığı iddia edildi.

İstanbul Fatih'te sahilde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümünün ardından kahreden bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ünli'nin hem bir süredir iş bulamadığı için hem de sosyal medyada dış görünüşüne yönelik alaylı mesajlardan dolayı depresyona girdiği ileri sürüldü. Genç kızın sosyal medyadaki bir mesajında da, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadeleri dikkat çekti.


Fatih'te geçtiğimiz cuma günü yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu. 20 yaşındaki genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Ünli'nin hem bir süredir iş bulamadığı için hem de sosyal medyada dış görünüşüne yönelik alaylı mesajlardan dolayı depresyona girdiği ileri sürüldü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.

Genç kızın bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadeleri dikkat çekti.

'HAYATIN ÜZERİNE YIKTIĞI ZORLUKLARA DAYANAMADI'

Öte yandan çok sayıda kişi de Ünli'nin ölümünün ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç kızın bir mesajını alıntılayıp "Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz" paylaşımında bulundu.

Sanatçı Haluk Levent de paylaşımında "Yazıyorsunuz görüyorum çok üzüldüm #SibelÜnli için! Bu öğrenciler için 'Ahbap olarak ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Ahbap yönetimi ile görüştüm. Pazartesi açıklanacak 50 kişilik aylık 300 TL bursu 100 kişiye çıkarma kararı aldık. Umarım gelecek yıl 500 olur sonra 5 bin olur" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.01.2020 23:19
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