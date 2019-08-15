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Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük

Ağustos ayının ortasında Türkiye genelinde aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Çöl sıcakları İç Anadolu Bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinde rekor kırdı..

Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük

Ağustos ayının ortasında Türkiye genelinde aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Çöl sıcakları İç Anadolu Bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinde rekor kırdı..

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:45
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük

Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük




Türkiye aşırı sıcak havaları etkisi altında. Uzmanlar yaşlıları, çocuk ve hamile kadınları sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken Malatya'da tarihi rekor kırıldı.

Malatya’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Malatya, Sivas, Erzurum, Elazığ ve Tokat çevresinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini zorlayacak. 
Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Malatya’da sıcaklıklar bunaltıyor... İç Anadolu Bölgesi, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meteorolojiden kritik uyarılar var. Sıcaklar yarın ve hafta sonu da etkisini sürdürecek.


Malatya'da derecede artan sıcaklık Malatya’da günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar Soykan Meydanı başta olmak üzere gölgelik alanlarda zaman geçiriyor. Özellikle yaşlılar günlerinin büyük bir kısmını meydan ve parklarda bulunan ağaçların gölgesinde oturarak serinlemeye çalışırken küçük çocuklarda süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. 

UZMANLARDAN UYARI

Sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde mecburen dışarıda bulunan vatandaşların aşırı sıcaklıklar nedeniyle yürümekte dahi zorlandığı gözlemlenirken vatandaşların büyük bir kısmı da aşırı sıcaklara karşı çareyi bol bol sıvı tüketmekte buluyor.

Sıcaklıkların kavurduğu kentte uzmanlar ise özellikle öğle saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaları yönünde vatandaşları uyarıyor. 

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kavurucu sıcaklıklar bir süre daha kentte etkili olacak. 

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