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Şiddetli fırtına ulaşımı vurdu | Uçaklar İstanbul'a inemiyor

Kar ve şiddetli fırtına İstanbul ve çevresinde trafiği adeta felç etti. İBB AKOM ve İstanbul valiliği vatandaşlar için uyarı üstüne uyarıda bulundu.

05 Şubat 2023 Pazar 20:43
Şiddetli fırtına ulaşımı vurdu | Uçaklar İstanbul'a inemiyor

Şiddetli fırtına ulaşımı vurdu | Uçaklar İstanbul'a inemiyor

Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları hava ve deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. İstanbul'daki fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya yönlendirildi


İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya divert etti.

İHA'nın haberine göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda bugün saat 17.00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamadı.

Sabiha Gökçen'e inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya divert etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada beklemeye başlarken, bazı uçaklar ise Antalya'ya yönlendirildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6-7 Şubat tarihinde yapılacak uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılmıştı.

Yağışın etkisini artırmasıyla beraber divert sayılarının da artabileceği belirtildi.

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