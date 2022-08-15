Şiddetli yağmur, İstanbul'da trafiği vurdu | Su baskınları var

AKOM, Meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağmur etkili oluyor. Tarihi Mısır Çarşısı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda merkezi yağmur sularının baskınına uğradı.

Marmara bölgesinde etkili olan sağanak, İstanbul'da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluk oluştururken, Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda adeta su baskını yaşandı.

Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'IN İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kentte sağanak yağış etkili olmaya başladı. Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış sonrası yollar adeta göle döndü.

Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınları yaşandı. Eminönü'nün yokuşlu yolları adeta akarsuyu andırdı.