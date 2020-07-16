Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 

Siirt'ten acı haber 2 şehidimiz var



PKK'lı teröristlerle Pervari'de dün çıkan çatışmada ağır yaralanan Polis Özel Harekat mensubu iki kahraman şehit düştü.

Besler-Dereler’de icra edilen operasyonda Pervari-Doğan bölgesinde 23.10’da çıkan çatışmada 2’si ağır 4 özel harekatçı polisimiz yaralanmıştır.

Acil şifalar dilerim.

Allah güç kuvvet versin.

Sevdiklerine, vatana bağışlasın. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) July 15, 2020

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında 7 polis memurumuz yaralanmıştı. Çatışmada ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak rağmen şehit oldu.

