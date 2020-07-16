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Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 

Terör örgütüne yönelik Siirt Pervari kırsalında yürütülen operasyon sırasında dün ağır yaralanan polis memurlarından ikisi şehit düştü 

16 Temmuz 2020 Perşembe 08:52
Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 

Siirt'ten acı haber 2 şehidimiz var 


PKK'lı teröristlerle Pervari'de dün çıkan çatışmada ağır yaralanan Polis Özel Harekat mensubu iki kahraman şehit düştü. 

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında 7 polis memurumuz yaralanmıştı. Çatışmada ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak rağmen şehit oldu.
 

Son Güncelleme: 16.07.2020 09:10
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