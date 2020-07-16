Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 

Siirt'ten acı haber 2 şehidimiz var
PKK'lı teröristlerle Pervari'de dün çıkan çatışmada ağır yaralanan Polis Özel Harekat mensubu iki kahraman şehit düştü.
Besler-Dereler’de icra edilen operasyonda Pervari-Doğan bölgesinde 23.10’da çıkan çatışmada 2’si ağır 4 özel harekatçı polisimiz yaralanmıştır.— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) July 15, 2020
Acil şifalar dilerim.
Allah güç kuvvet versin.
Sevdiklerine, vatana bağışlasın.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.
Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak rağmen şehit oldu.