Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Siirt'te deprem | Siirt Kurtalan 5.2 ile sallandı

Siirt Kurtalan güne depremle uyandı. Sabah saat 08.45'te meydana gelen depremin şiddeti 5.2 olarak ilan edildi

03 Aralık 2020 Perşembe 08:57
Siirt'te deprem | Siirt Kurtalan 5.2 ile sallandı

Siirt'te deprem | Siirt Kurtalan 5.2 ile sallandı

Siirt Kurtalan ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu. 

Deprem geniş bir alanda hissedildi.

Ayrıntılar takip ediliyor

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.12.03 08:51:04  40.5652   29.0077        1.4      -.-  1.4  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2020.12.03 08:50:18  40.5802   29.0113        3.2      -.-  1.6  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.03 08:45:17  37.9468   41.6892        5.0      -.-  5.2  5.1   KURTALAN (SIIRT)                                  REVIZE02   (2020.12.03 08:45:19)
2020.12.03 08:35:38  40.4918   29.0648       14.5      -.-  1.3  -.-   KARACAALI-GEMLIK (BURSA)                          İlksel
2020.12.03 08:08:15  37.8433   26.9385       11.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.03 07:33:11  38.6775   27.2728       11.3      -.-  1.6  -.-   YAGCILAR-(MANISA)                                 İlksel
2020.12.03 06:53:05  38.9207   30.0655        3.0      -.-  2.6  -.-   ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)                İlksel
2020.12.03 06:44:35  37.8867   26.5057       18.7      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.12.03 06:43:29  36.2860   28.4838       19.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.12.03 06:41:55  38.9442   30.0625        4.5      -.-  2.8  -.-   ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)                İlksel
2020.12.03 06:39:26  38.4775   39.1035        4.9      -.-  1.5  -.-   MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.12.03 06:37:10  37.8622   26.4780        8.9      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.12.03 06:20:15  40.5850   28.9928        6.1      -.-  1.8  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.03 06:05:30  41.3475   43.9537        5.2      -.-  2.4  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2020.12.03 05:46:04  37.6590   25.8560        5.2      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.12.03 05:45:08  38.9643   29.9965        5.2      -.-  1.6  -.-   EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                     İlksel
2020.12.03 05:44:13  37.8692   26.5735       14.3      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.12.03 05:38:58  40.5745   29.0090        2.0      -.-  1.8  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.03 05:38:12  40.5882   28.9742        9.4      -.-  3.3  3.0   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2020.12.03 05:32:20  37.8945   26.9968       25.3      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı
Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı
İstanbul'un deprem gerçeği bilinenden daha vahim
İstanbul'un deprem gerçeği bilinenden daha vahim
Deprem sonrası travmaya dikkat! | Korku nasıl aşılır?
Deprem sonrası travmaya dikkat! | Korku nasıl aşılır?
İzmir depremi Türkiye’yi uyardı
İzmir depremi Türkiye’yi uyardı
Çocukları Deprem Görüntülerinden Uzak Tutun
Çocukları Deprem Görüntülerinden Uzak Tutun
İzmir depremi | Müteahhitlerden yüzsüz savunma
İzmir depremi | Müteahhitlerden yüzsüz savunma
İzmir Depremi, Doktor Zarife Doğan'dan acı haber
İzmir Depremi, Doktor Zarife Doğan'dan acı haber
İzmir depremi, can kaybı 111'e yükseldi
İzmir depremi, can kaybı 111'e yükseldi
Son Güncelleme: 03.12.2020 21:00
Anahtar Kelimeler:
SiirtKURTALANDepremSon Depremler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı
2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı
Yeni yasaklar adım adım uygulanıyor | Kimlere yasak geldi
Yeni yasaklar adım adım uygulanıyor | Kimlere yasak geldi
Kara kış kapıyı çaldı, don ve buzlanma uyarısı geldi
Kara kış kapıyı çaldı, don ve buzlanma uyarısı geldi
Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta başlıyor | 50 milyon aşı geliyor
Koronavirüs aşısı 11 Aralık'ta başlıyor | 50 milyon aşı geliyor
Türkiye hafta sonu kapanacak | Toplu taşımaya sınırlama 
Türkiye hafta sonu kapanacak | Toplu taşımaya sınırlama 
Rakamlar korkutuyor | Koronavirüs bilinenin on katı fazla olabilir
Rakamlar korkutuyor | Koronavirüs bilinenin on katı fazla olabilir
AK Parti İstanbul'dan intikamını Marmaray aktarmasıyla aldı
AK Parti İstanbul'dan intikamını Marmaray aktarmasıyla aldı
Sokağa çıkma yasağına takıldı | Ben boş adam değilim
Sokağa çıkma yasağına takıldı | Ben boş adam değilim
Son 24 saatte 185 vefat 29 bin pozitif tes sonucu
Son 24 saatte 185 vefat 29 bin pozitif tes sonucu
28 Kasım koronavirüs 182 can aldı
28 Kasım koronavirüs 182 can aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim