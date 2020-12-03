Siirt'te deprem | Siirt Kurtalan 5.2 ile sallandı
Siirt Kurtalan ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu.
Deprem geniş bir alanda hissedildi.
Ayrıntılar takip ediliyor
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.12.03 08:51:04 40.5652 29.0077 1.4 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2020.12.03 08:50:18 40.5802 29.0113 3.2 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2020.12.03 08:45:17 37.9468 41.6892 5.0 -.- 5.2 5.1 KURTALAN (SIIRT) REVIZE02 (2020.12.03 08:45:19) 2020.12.03 08:35:38 40.4918 29.0648 14.5 -.- 1.3 -.- KARACAALI-GEMLIK (BURSA) İlksel 2020.12.03 08:08:15 37.8433 26.9385 11.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.03 07:33:11 38.6775 27.2728 11.3 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(MANISA) İlksel 2020.12.03 06:53:05 38.9207 30.0655 3.0 -.- 2.6 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2020.12.03 06:44:35 37.8867 26.5057 18.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.03 06:43:29 36.2860 28.4838 19.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.12.03 06:41:55 38.9442 30.0625 4.5 -.- 2.8 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2020.12.03 06:39:26 38.4775 39.1035 4.9 -.- 1.5 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.12.03 06:37:10 37.8622 26.4780 8.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.03 06:20:15 40.5850 28.9928 6.1 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2020.12.03 06:05:30 41.3475 43.9537 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel 2020.12.03 05:46:04 37.6590 25.8560 5.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2020.12.03 05:45:08 38.9643 29.9965 5.2 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel 2020.12.03 05:44:13 37.8692 26.5735 14.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.03 05:38:58 40.5745 29.0090 2.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2020.12.03 05:38:12 40.5882 28.9742 9.4 -.- 3.3 3.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2020.12.03 05:32:20 37.8945 26.9968 25.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel