

Şile'de Türk bayrağına alçak saldırı | O müptezel tutuklandı



Yunanistan'da Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya tepkiler devam ederken, Şile'de bayrağımızı indirerek yere atan alçak, polis tarafından yakalandı. Tarkan H. adlı müptezel iş yerinde gözaltına alınarak önce savcılığa teslim edildi. Maganda saldırgan daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAYRAĞIMIZI KOPARIM YERE ATMIŞTI

Şile'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk bayrağını koparıp yere attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin duvarda asılı olan bayrağı kopardığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H.'yi Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan H., tutuklandı.

Öte yandan, olay anında Tarkan H.'nin yanında bulunan Ramazan E.'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.