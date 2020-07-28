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Şile'de Türk bayrağına alçak saldırı | O müptezel tutuklandı

Şile'de bir iş yerinin önünde vitrine asılı bayrağı çekerek yere atan alçak, polis tarafından yakalanarak adalete teslim edildi. Tarkan H. adlı alçak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Temmuz 2020 Salı 21:32
Şile'de Türk bayrağına alçak saldırı | O müptezel tutuklandı


Şile'de Türk bayrağına alçak saldırı | O müptezel tutuklandı


Yunanistan'da Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya tepkiler devam ederken, Şile'de bayrağımızı indirerek yere atan alçak, polis tarafından yakalandı. Tarkan H. adlı müptezel iş yerinde gözaltına alınarak önce savcılığa teslim edildi. Maganda saldırgan daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAYRAĞIMIZI KOPARIM YERE ATMIŞTI

Şile'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk bayrağını koparıp yere attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin duvarda asılı olan bayrağı kopardığı anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H.'yi Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan H., tutuklandı.

Öte yandan, olay anında Tarkan H.'nin yanında bulunan Ramazan E.'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.

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