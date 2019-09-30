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Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 

İstanbul ve çevresinde büyük paniğe neden olan, 48 binanın hasar gördüğü Silivri Depremi sırasında, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan duygulandıran görüntüler.

Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 

İstanbul ve çevresinde büyük paniğe neden olan, 48 binanın hasar gördüğü Silivri Depremi sırasında, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan duygulandıran görüntüler.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:40

Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 


Marmara ve çevresi diken üstünde. Beklenen büyük deprem öncesi hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, 1 kişinin kalp krizinden ölümüne, 43 kişinin paniğ bağlı olarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. 5 gün önce saat 14.00'de meydana gelen deprem sırasında yaşananlar, güvenlik kamerası görüntüleri incelendikçe ortaya çıkıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda sarsıntıyı hisseden yolcular paniğe kapılırken, insanı duygulandıran bilinçli yer personelinin  davranışı yüreklere su serpti. 


YER PERSONELİ KORUMA ALTINA ALDI

Yer İstanbul Yeni Havalimanı, 5.8'lik Silivri depremi sırasında havalimanı görevlisi, korkan kadın yolcuyu koruma altına aldı.. 

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Son Güncelleme: 30.09.2019 16:48
Anahtar Kelimeler:
ThyHAVA LimanıSilivri Depremi
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