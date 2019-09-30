Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması



Marmara ve çevresi diken üstünde. Beklenen büyük deprem öncesi hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, 1 kişinin kalp krizinden ölümüne, 43 kişinin paniğ bağlı olarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. 5 gün önce saat 14.00'de meydana gelen deprem sırasında yaşananlar, güvenlik kamerası görüntüleri incelendikçe ortaya çıkıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda sarsıntıyı hisseden yolcular paniğe kapılırken, insanı duygulandıran bilinçli yer personelinin davranışı yüreklere su serpti.



YER PERSONELİ KORUMA ALTINA ALDI

Yer İstanbul Yeni Havalimanı, 5.8'lik Silivri depremi sırasında havalimanı görevlisi, korkan kadın yolcuyu koruma altına aldı..