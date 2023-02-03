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Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Sinan Ateş'in adını bir caddeye vermeye hazırlanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınırken, benzer bir adım Kırşehir'de atıldı.

03 Şubat 2023 Cuma 21:40
Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak


Sinan Ateş'in adı sokağa verilecek



Doç. Dr. Sinan Ateş'in anısını yaşatmak isteyen yerel yönetimlerin sayısı artıyor. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in Sinan Çetin adını bir caddeye vermeye hazırlanırken gözaltına alındı. Benzer bir girişim ise Kırşehir Belediyesi'nden geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, motosikletli 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş´in ismi Kırşehir´de sokağa verilecek

Kırşehir Belediyesi'nde, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, geçen yıl 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş´in isminin kentteki uygun bir yere verilmesi için önerge verdi.


CHP VE İYİ PARTİ'DEN 16 EVET


Edinilen bilgilere göre önerge, İmar Komisyonuna havale edildi. Ateş'in isminin bir sokağa verilmesi için yapılan görüşmeler CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin 16 evet oyuyla kabul edildi.

AK Parti ve MHP grubu ise 12 ret, 2 de çekimser oy kullandı. İlerleyen günlerde Ateş'in ismi belirlenecek bir sokağa verilecek.

İYİ PARTİLİ BAŞKAN ATEŞ'İN İSMİNİ VERECEKTİ GÖZALTINA ALINDI

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçen ay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in adının ilçede bir sokağa verileceğini açıkladı. Başkan Ünal Çetin bu açıklamayı yaptıktan heben sonra yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Son Güncelleme: 03.02.2023 21:51
Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
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