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Sinan Ateş'in eşi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Hesabını beraber soracağız

23 Mart 2023 Perşembe 20:32
Sinan Ateş'in eşi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Sinan Ateş'in eşi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti


Geçtiğimiz aralık ayında silahlı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretten bir fotoğraf paylaşarak "Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" notunu düştü.

Ankara'da geçtiğimiz aralık ayında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.


Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" ifadelerini kullandı.

ADAY OLACAK MI?

Son dönemde Ayşe Ateş'in aday olacağı ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Ateş ailesinden, gazetemize yapılan açıklamada, "Aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" denilmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY DA KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ ZİYARET ETMİŞTİ

Şubat ayında Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ateş'in evini ziyaret etmişti. 

Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de bir binadan çıktıkları esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.


 

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