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Sinan Ateş Suikasti | 1.5 metreden ateş açmış

Organize suçlar yerine cinayet şubeye havale edilen Sinan Ateş suikastinin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suikastı yapan zanlının öldürmek kastıyla ateş açtığı kesinlik kazandı. 

09 Ocak 2023 Pazartesi 16:27
Sinan Ateş Suikasti | 1.5 metreden ateş açmış

Sinan Ateş Suikasti | 1.5 metreden ateş açmış

Türkiye'yi ayağa kaldıran Sinan Ateş suikastının üzerinden 10 gün geçmesinin ardından yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Saldırı sırasında tetikçi Eray Özyağçılar'ın Ateş'e 1.5 metre mesafeden ateş ettiği öne sürüldü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastının üzerinden 10 gün geçti. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 13 şüpheli tutuklandı.

Tetikçi Eray Özyağcı ise yakalanmadı ve suikast bütün yönleriyle aydınlatılamadı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Sinan Ateş saldırısına ilişkin yeni bir ayrıntı paylaştı.

Saymaz, saldırı gününe ilişkin "O gün Ateş ile koruması Selman Bozkurt, cuma namazından dönerken, tetikçi Eray Özyağcı, yola çapraz şekilde park edilmiş aracın arkasından aniden çıktı. Tetikçi ile Ateş arasında 1.5 metre mesafe vardı. Yere çömelen tetikçi art arda tetiğe bastı. Ateş ettikten sonra koşarak, bekleyen motosiklete bindi" ifadelerini kullandı.

Saldırının öne sürüldüğü gibi Ateş'i yaralamak için olmadığını söyleyen Saymaz, "Bu öldürmek için ateş edildiğini gösteriyor" dedi.

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Sinan Ateş
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