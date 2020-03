Sınırda göçmen dramı büyüyor, Yunan sınırında zor gece

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin batı ülkelerine hareketlenmesine yönelik kısıtlamayı kaldırmasının Yunanistan sınırında insani drama dönmek üzere. Edirne, Kırklareli sınır kesimlerinde on binlerce göçmen, tel örgüleri geçerek Yunan topraklarına girmeye çalışırken, son iki gündür kullanılan biber gazı ortalığı savaş alanına çevirdi.

SOYLU: 100 BİN 577 ÜLKEMİZDEN GÖÇMEN AYRILDI

Türk sahillerinden botlarla insan kaçakçıları aracılığıyla Ege adalarına yönelen mülteciler ile, karada Meriç Nehri üzerinden Yunan sınırını delmeye çalışan göçmenler hipotermi geçirdi. Yunan askerlerinin paraları ve cep telefonlarını atarak çırıl çıplak suya attığı düzensiz göçmenlere ise vatandaşlar sahip çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.

YÜZEREK KARAYA GEÇTİKTEN SONRA HİPOTERMİ GEÇİRDİ!

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu da, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı.

Denize açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen su alıp batmaya başladı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

BOTLARLA MİDİLLİ ADASINA GEÇİYORLAR

Edirne dışında ilk olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine gelmeye başlayan göçmenler, Ege'de birçok sahil bölgesinde de toplanmaya başladı. Çok sayıda göçmen de buldukları şişme botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye başladı.

Adaya ilk gidenler yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışıldı. Ancak düzensiz göçmen botu 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

Edirne'ye gelen bazı göçmenler de, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. Yunan askerleri ise tampon bölgeyi otobüs çekerek kapattı.

GÖÇMEN YOĞUNLUĞUNUN YAŞANDIĞI PAZARKULE'YE GEÇİŞLER KAPATILDI

Öte yandan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne´de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı´na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.

Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI!

Edirne'de de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K.'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.



Yunan askerleri ayrıca zaman zaman da ses ve gaz bombaları ile de bazı göçmenlere müdahale etmeye başladı. Öte yandan bazı göçmenler de Meriç Nehri'ni yüzerek sınırı geçmeye başladı.

TÜRKİYE'DE 3.6 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1.5 milyon, 2015'te ise 2.5 milyondu.

Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı Ocak 2020'de 14 bin 34 kişi artmıştı. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmenin 1 milyon 660 bin 581'i 0-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ve çocukları birlikte değerlendirince bu sayı 2 milyon 521 bin 416 kişiye ulaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den zorunlu göç ile ilgili konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki zorunlu göçün savaşın başından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Laerke, İdlib'de 2.8 milyon sivilin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiş ve çatışmaların şiddetlenmesi durumunda göç dalgasının büyüyebileceğini belirtmişti.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ ANLAŞMASI

2015'te Suriye'den Avrupa'ya yaşanan göç dalgalarının ardından, Avrupa Birliği ile Türkiye göçmen krizinin çözümü için bir mutabakata varmıştı.

Mart 2016'da yürürlüğe giren mutabakatla birlikte, kaçak yollarla Yunanistan'a geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine ve AB'nin Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul etmesine karar verilmişti.

Yapılan anlaşmada ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere harcanmak üzere iki aşamada 6 milyar euro ödemesi kararlaştırılmıştı.

Eylül 2019'da konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı." diye konuşmuştu.



BİR AİLE MERİÇ NEHRİNDE MAHSUR KALDI

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir aile ise, botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Nehrin ortasındaki adacığa çıkan, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi botlarını şişirmeye çalıştı.

MİDİLLİ'DE 3 BİN KAPASİTELİ KAMPTA 20 BİN KİŞİ KALIYOR

Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu göçmenler, Midilli'nin Skala Sikaminea bölgesine ayak basmalarının ardından kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü. Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria Kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria Kampı'nda kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.

DİKİLİ SAHİLİNDE DE YOĞUN HAREKETLİLİK

İzmir'in Dikili ilçesinde de bir araya gelen yüzlerce göçmen, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı. Göçmenler kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini beklemeye başladı.

MUĞLA'DA DA GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi. Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.



İSTANBUL'DA GÖÇMENLER SINIR KAPILARINA GİDİYOR

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci de sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Bazı göçmenler kendi aralarında topladıkları paralarla otobüsler tutup sınır bölgelerine hareket etmeye başladı. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğun bir hareketlilik gözlenmeye başlandı. Bazı otobüs firmalarının da ek seferler düzenlediği öğrenildi.

KUŞADASI SAHİLLERİNDEN SİSAM'A GEÇİYORLAR

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de düzensiz göçmen hareketliliğinde de yükseliş gözleniyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiden oluşan göçmen topluluğu, Yunanistan'ın Sisam Adasına geçmek üzere Güzelçamlı mevkiinde toplandı. Bazı düzensiz göçmenler de, lastik botlara binerek denize açılmaya başladı.

GECEYİ SIFIR DERECEDE GEÇİRİYORLAR

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin ise, sınıra yakın noktalar ve sınır kapılarında derme çatma çadırlar kurarak beklemeye başladığı dikkat çekti. Özellikle Edirne'de gece sıfır dereceyi bulan sıcaklıklarda da göçmenlerin zor şartlar altında beklemeye başladığı görüldü.

İPSALA SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK

Edinilen bilgilere göre ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki yoğunluk her geçen saat artarken, bekleyenler soğuk havada ateşler yakarak ısınmaya çalışıyor.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Soğuk hava şartlarının daha da kuvvetlenmesiyle ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenler, kapılar açılana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söylediler. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

SICAK ÇORBA VE EKMEK DAĞITILDI

İpsala Sınır Kapısı'na akın eden göçmenlere Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı. Özel bir firma ise İpsala Sınır Kapısı'na gelerek göçmenlere sıcak çorba ikramında bulundu. Sıraya girerek çorba alan göçmenler, "Türklerden Allah razı olsun. Onlar olmasa açlıktan herkes ölecekti burada" dedi.

DAVUD KADİM: YUNAN ASKERLERİ HER ŞEYİMİZİ ALDI

Sınır kapısındaki üçüncü gününü geride bıraktığını söyleyen Afganistan uyruklu Davud Kadim, sınırı yüzerek geçtiğini ve orada Yunan askerlerinden şiddet gördüğünü ifade etti. Kadim, "Yüzerek karşıya geçtim. Yunanistan askerleri bana, 'geldiğin yere geri dön, git buradan' dediler. Ben de mecbur tekrar buraya döndüm. Onlar bizi alana kadar, kapıları açana kadar buradan ayrılmayacağım. İstanbul'a dönmeyeceğim. 5 gün, 10 gün fark etmez. Ne kadar sürerse burada beklemeye devam edeceğim. Fabrikada işçiydim. İşimi bıraktım geldim. Şimdi geri dönersem ne işim var ne kalacak yerim var. Beklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

CAVİT ŞAHİN: BİZLER HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANIZ

İpsala Sınır Kapısı'ndaki ikinci gününde olduğunu ve şartların gittikçe zorlaştığını ifade eden Afganistan uyruklu Cavit Şahin, sınırı 4 saat yürüyerek geçtiğini fakat geri gönderildiğini söyledi. Yunan askerlerinden sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Arkamızda anne babamızı bıraktık. Savaştan kaçtık. Türkiye'ye sığındık. İstanbul'da yaşıyorduk. Müslüman memleket her şey iyi, birçok şey var. Sınır kapısının açıldığını duyunca işimizi bıraktık. Ben ve eşim İpsala Sınır Kapısı'na geldik. Yanımızda yiyecek ve su vardı. Yürüyerek sınırı geçtik. Yunan askerleri her şeyimizi elimizden aldı. Bizler her şeyden önce insanız. Ama bize acımıyorlar. Silah atıyorlar. Gaz bombası atıyorlar. Çocuklar hasta oldu. Herkesin hali perişan oldu. Bizler Türklerden çok yardım gördük ama orada sadece zulüm gördük" dedi.