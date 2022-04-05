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Sınırdan kaçak geçişi görüntüleyen gazeteciye hapis istendi

Türkiye'nin  doğu ve güney doğu sınırlarını kevgire çeviren istila göçünü görüntüleyerek haber yapan gazeteci Batuhan Çolak'a 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

05 Nisan 2022 Salı 09:07
Sınırdan kaçak geçişi görüntüleyen gazeteciye hapis istendi

Sınırdan kaçak geçişi görüntüleyen gazeteciye hapis istendi


Afganistan'dan yola çıkarak Türkiye'nin en batı ucuna kadar elini kolunu sallaya sallaya giren yüz binlerce kişinin ülkeyi adeta istilası vatandaşların sert tepkisine yol açarken, konuyu yerinde görüntüleyen ve haber yapan gazeteciye hapis cezası isteniyor. Türkiye'nin nüfus yapısını derinden sarsan Suriye ve Afgan kökenli kaçaklar hakkında ne tür bir işlem yapıldığı kamuoyu ile açık açık paylaşılmazken, bu konu hakkında haber yapan gazetecilere dava açılması sosyal medyadan tepki çekiyor. Üstelik bu kaçak geçişler konusunda iktidara yakınlığı ile bilinen medya organlarınca görmezden gelinirken, konuyu sosyal medyaya taşıyanlar trollerin boy hedefi haline geliyor.

SEN MİSİN HABER YAPAN

Cumhuriyet Gazetesi'nde M. Birol Güger imzasıyla bugün yayınlanan haberde. Batuhan Çolak'ın görüntüleri gündeme geldi. Sınır güvenliği ve göçmen sorununun tartışıldığı bu günlerde Türkiye, kamuoyunda tepki çekecek bir davaya hazırlanıyor. Kaçak göçmen geçişlerini haber yapan gazeteci Batuhan Çolak'ın 301. maddeden yargılanması isteniyor.


Jandarma Genel Komutanlığı, Genel Yayın Yönetmeni olduğu Aykiri.com.tr haber sitesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakların görüntülerini yayınlayan gazeteci Batuhan Çolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Çolak, sınırdan kaçak geçişler ve ülke içindeki sığınmacı sorunuyla ilgili son dönemde çok sayıda haber yapmıştı.

"SESSİZ İSTİLAYA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Çolak, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Kaçak geçiş görüntülerini yayınladığımdan ötürü, Jandarma Genel Komutanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Karakolun önünden yazıyorum. İfademizi verdim suçlamalar ağır, ayıp ettiler. Bu hassasiyeti, kaçaklar ve kışlalara lüks araçlarla girenleri engelleme konusunda görmek isteriz" ifadelerine yer verdi. 


Çolak, bir başka iletisinde de "Her yerde haklarını savunduğumuz insanlar 301. maddeden yargılanmamızı istiyor, bir tekzip bile gönderme gereği duymadan. Ayıptır. Tekrar söylüyorum: Sessiz istilaya sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN TÜKENDİĞİ NOKTADAYIZ"

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Çolak, “Sözün tükendiği noktadayız, ülkenizi milli güvenlik meselesini konuşmak, sessiz istilayı haberleştirmek suç yapılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

Çolak, Cumhuriyet’e ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçtiğimiz günlerde Van’ın Özalp ilçesinde kaçak girişle ilgili bir video haber paylaştık. Haberimiz doğru olduğu gibi düzeltme talebi de gelmedi. Metinde ‘Jandarma, güvenlik gücü, asker’ kelimesi geçmemesine rağmen Jandarma Genel Komutanlığı hakkımda suç duyurusunda bulunmuş...”

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OPERASYON

"Karakolda konuyla ilgili ifade verdim. Yaşadıklarımız utanç verici bir tablodur. Ülkemiz, ellerimizin arasından sessizce alınıp, dünyada eşi benzeri görülmemiş yöntemlerle demografik bir operasyona maruz bırakılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün mü? Biz, bugün üç maymunu oynarsak yarın sığınacak bir devletimiz, vatanımız bile kalmayacak..."

"GÖREVLERİNİ YAPMAYANLARI NEREYE ŞİKAYET EDECEĞİZ?"

"Jandarma’nın suç duyurusunda en çok üzüldüğüm nokta, yıllardır savunduğumuz, her zaman yanlarında olduğumuz kurum ve kişilerin bizleri adeta bir düşmanmış gibi konumlandırma girişimleridir. Kabul etmem, sindirmem, görmezden gelmem mümkün değil. Türkiye’deki kaçak sayısı artık sayılamayacak noktada. Suça karışanları cezaevlerine atmamak için sınıra bırakıyoruz, sonra yine geliyorlar. Böyle bir tablonun sürdürülebilirliği yok. Bu soruları her zaman sormak durumundayız: Eğer herkes görevini tam ve doğru yapıyorsa milyonlarca kaçak nereden geliyor? Suriye, Irak, İran ve Afganistan’daki olaylar neden Türkiye yönlü bir nüfus kaymasına yol açıyor. Dahası Türkiye’ye giren milyonlarca insanın Avrupa’ya geçişine neden izin verilmiyor? Görevlerini yapmayanları nereye şikayet edeceğiz?"

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Çolak'ın dosyasına konu olan Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin içeriği şu şekilde:

"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

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SınırKaçak GeçişIstilaMülteci
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