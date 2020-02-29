Sınırı 18 bin kişi geçti, Yunan ve Bulgar sınırında yığılma sürüyor





Türkiye'nin mülteci politikasındaki gece yarısı değişiminin ardından Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki yığılma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırdan 18 bin göçmenin geçtiğini en az 20 bin kişinin daha geçişinin beklendiğini söylerken, Yunanistan sınırında askeri bölgede bekleyiş sürüyor. Düzensiz göçmenlerin karadan Yunanistan ve Bulgaristan sınırına, denizden ise Yunan adalarına ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Göçmenleri denizden Yunan adalarına botlarla götüren insan kaçakçıları gazetecilere görüntü vermekten de çekinmiyor. Meriç nehrinden yüzerek ve sal ile bot ile geçmeye çalışanları Yunan askeri havaya ateş açarak ses bombası atarak engellemeye çalışıyor. Bu arada Meriç Nehri'nde sık sık boğulma tehlikesi atlatanları vatandaşlar kurtardı.



Edirne'de dün başlayan mülteci hareketliği bu sabah artarak devam ediyor. Türkiye mültecilerin kara ya da deniz yoluyla AB’ye geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına akın etti. Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.



Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.



YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.

Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin geri çekilmesi için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.