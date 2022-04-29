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Sınırlardan akın akın giriş devam ediyor

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sınır güvenliği ile ilgili olarak ayrı ayrı açıklama yaparken, sadece Ağrı çevresinden günlük en az 200 kaçağın Türkiye'ye girdiği iddia ediliyor.

29 Nisan 2022 Cuma 18:05
Sınırlardan akın akın giriş devam ediyor

Sınırlardan akın akın giriş devam ediyor


Türkiye'ye yönelik göçmen, sığınmacı akını adeta istilaya döndü. Kimi iddialara göre 8 milyonu geçen geçen kaçak göçmenlerin en yoğun giriş yaptığı İran Sınır kesiminde vatandaşlar tedirgin. İYİ Parti, Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi liderleri ve sözcüleri, hükümetin göçmen girişine göz yumduğunu iddia ederken sadece Ağrı çevresinden her gün 200'ün üzerinde kaçağın yurda girdiği ifade ediliyor.

Ağrı-İran ve Van-İran sınırında üç metre yüksekliğinde örülen duvar, yüksek güvenlik önlemleri, termal kameralar ve optik gözetleme kuleleri göç dalgasını önlemeye yetmedi. Her gün yaklaşık 200 düzensiz göçmen Van ve Ağrı sınır köylerine kaçak yollardan giriyor.

Sınırlarda alınan üst düzey önlemlere rağmen düzensiz göçmenler gruplar halinde ülkeye kaçak yollardan girmeye devam ediyor.

Her gün yaklaşık 200 düzensiz göçmen Van ve Ağrı sınır köylerine kaçak olarak giriyor. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Burada devletin göz yumduğu bir durum açığa çıkıyor. Yüksek askeri teknolojiye, SİHA ve İHA’lara sahip bir ülkede insanlar elini kolunu sallayarak akın akın sınırı geçiyorsa bu ülkede demek ki geçişlere göz yumuluyor” ifadelerini kullandı.

CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan ise “Ağrı il örgütümüzün düzensiz göçmenlerle zaman zaman yaptığı görüşmelerde Türkiye’ye güzergâhtaki diğer ülkelerden daha rahat ve sorunsuz geçiş yaptıklarını söylemesi bizleri düşündürüyor. Afgan ve Pakistanlı göçmenler Irak ve İran’da karşılaştıkları sorunların hiçbiri ile ülkemizde karşılaşmaması aslında en büyük sorundur” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenSınırAğrıAfganPakistanSuriyeli
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