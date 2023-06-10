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Sınırları koruyamayan bakanlık, Türk kızlarını sığıntı damat arıyor

'Sınırları sadece resmi haritalar' üstünde tanığını ilan eden Harmony adlı grup, Türk ulusunun son yurdunu adeta istila eden arap, peştun ve Afrika kökenli sığınmacılara Türk kızlarıyla evlendirmeye çalışıyor.

10 Haziran 2023 Cumartesi 11:40
Sınırları koruyamayan bakanlık, Türk kızlarını sığıntı damat arıyor

Sınırları koruyamayan bakanlık, Türk kızlarını sığıntı damat arıyor

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını delik deşik eden yabancıları adeta 'Bağrına Basan' İçişleri Bakanlığı, Türk Ulusu'nu asimile politikasına resmen destek vermeye başladı. Harmony adlı oluşumun başlattığı 'Türk Gelin Yabancı Damat' projesine sosyal medyadan tepkiler yükselirken, bakanlık yetkilileri ile projenin paydaşlarından henüz açıklama yok.

Sosyal medyada tepki gösteren yurttaşlar ise "Türk yurdunda Türk ulusunu asimile etmeye, araplaştırmaya çalışan bu tür gruplara bakanlığın derhal engellemesi gerekiyor. Türk kızlarını sığıntı istilacılarla evlendirme girişimi Türk tarihine en açık dille ihanettir" diyerek tepki gösterdi.

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Skandal projeye sert tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yayınladığı mesajda şunları söyledi; "İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projeye bakın. Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akılda yok ortada. Kızlarımıza yabancı damat arayacağınıza oğullarımıza iş bulacak ortam yaratın ki kızlarımıza evlenme teklif edebilsinler.

'Şehre Gelen Yabancı'yı evlendirme derdine düşen, aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu grubun söz konusu etkinliği oldukça manidar bir tarihte düzenlenmiş. Türk ulusunun emperyalist güçlere karşı topyekün baş kaldırışının başlagıcı olarak bilinen 19 Mayıs'ın 100. yılında, Türk kızlarına yabancı damat arayan etkinliğe İçişleri Bakanlığı da sponsor olarak görülüyor.
Harmony Projesi'nin sponsorları arasında Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezi, MireKoc, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları ve Araştırma Merkezi, VOS, ATAA, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, BM Göç İdaresi UNDP, İstanbul Kalkınma Ajansı, COSs Platform, Bülbülzade Eğitim, Sağlık ve Dayanışma Vakfı ile Hırant Dink Vakfı yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Yabancı DamatSığınmacı DamakKaçak DamatHarmonyHarmonyprojesi
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