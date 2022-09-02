SİNPAŞ'ın Milli Park yağmasına AKP desteği

Bırakın bina, otel yapmayı çivi çakılmasına bile izin verilmeyen Marmaris Milli Parkı'nı talan eden SİMPAŞ'a AKP'nin önemli isimleri destek vermiş



Marmaris’in Kızılbük Koyu’nda, Sinpaş GYO’nun milli park içerisinde doğayı katlederek yaptığı inşaatın siyasilerin eliyle güçlendiği ortaya çıktı. Eski bakan Pakdemirli’nin babası Ekrem Pakdemirli, Sinpaş GYO’da yıllarca yönetim kurulu üyeliği yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Mehmet İnmez imzasıyla yayınlanan haberde önemli ayrıntalara dikkat çekildi.

Marmaris’in İçmeler mevkisinde bulunan Kızılbük Koyu’nda, Sinpaş GYO’nun milli park içerisinde doğayı katlederek inşaatına devam ettiği, inşaatın son 20 yılda siyasilerin desteği ile güçlendiği ve bölgenin ranta açılmasına göz yumulduğu ortaya çıktı.

PAKDEMİRLİ VE ARINÇ

Deniz kıyısındaki arsayı iş insanı Emin Hattat’tan alan Sinpaş, oteli yıkarak 205 odalı, 1407 adet devre mülklü konut yapmak için ruhsat aldı. İşin ilginç tarafı ise 176 bin metrekare olan inşaat alanı bir anda 277 bin metrekareye çıktı.

Sinpaş’ın siyasi ilişkileri de dikkat çekiyor. Eski bir bakan olan ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babası Ekrem Pakdemirli, Sinpaş GYO’da yıllarca yönetim kurulu üyeliği yapmış. Oğlu ise bakan olmadan önce Sinpaş’ın ortağı olduğu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş’ye yönetim kurulu üyeliği yaptı. Geçen hafta tekrar bankanın yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Sinpaş ile ilişkisi olan diğer bir isim ise TBMM Başkanlığı yapan Bülent Arınç. Arınç, iş insanı ve bir zamanlar inşaat alanının sahibi olan Emin Hattat’la Ankara’daki bir projede aralarındaki davada başhakem olarak görev yaptı.

Arınç, Hattat’ı 130 milyon dolar alacaklı olarak gösteren bilirkişi raporunu kabul etmeyip, Hattat’ı haksız gösteren ikinci bilirkişinin raporunu onaylayarak Sinpaş’ı haklı buldu.

TOMRUKLAR NEREDE?



Bilirkişi raporlarına göre ise yaklaşık 40 bin metrekarelik orman içerisinde ağaçları kesen Sinpaş’ın tomrukları ne yaptığı ise meçhul. İş makinaları ile düzlediği alanlardaki kesilen ağaçların milli park veya başka bir kuruma verilip verilmediği net değil. Bazı iddialar ise Sinpaş’ın ağaçların tomruklarını sattığı ve kereste olarak kullandığı yönünde.