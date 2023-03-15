Sinsice yol alıyorlarlar | Atatürk'ün adı stadyumlardan çıkarılıyor





AKP'li yöneticilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu kadrosuna yönelik düşmanlığı sinsice yol alıyor. Bazı illerde kentsel dönüşüm bahanesiyle yerle bir edilen Atatürk ve İnöni adını taşıyan stadyumlar yerine devasa AVM'ler kurulurken, şehir dışına yapılan yeni spor kompleksleri kimliksiz, cumhuriyet tarihinden bağını koparılmış kentler oluşturuluyor. Türk halkının yakın tarihe dair hafızasını sinsice silen AKP'li yöneticilerin son oyunu Elazığ'da karşımıza çıktı.

ATATÜRK STADI'NIN ADI SESSİZCE DEĞİŞTİRİLDİ

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Elazığ Atatürk Stadı'nın adının ‘Elazığ Stadı’ olarak değiştirilmesine tepki gösterdi. Nuhut, yaptığı açıklamada, "Planlı, programı bir hafızasızlaştırma ve unutturma çabası içinde olanlara en iyi yanıtı, yüce Türk milleti 14 Mayıs’ta verecektir. Bu ülkeden Atatürk'ün adını silmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Atatürk Stadı'nın adının ‘Elazığ Stadı’ olarak değiştirilmesini eleştirdi. AKP iktidarının yıllardır sistematik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını spor sahalarından kaldırmaya çalıştığını savundu.

“ATATÜRK’ÜN ADINI MİLLETİN KALBİNDEN SİLMEYE GÜCÜ YETMEYECEKTİR”

"Planlı, programı bir hafızasızlaştırma ve unutturma çabası içinde olanlara en iyi yanıtı, yüce Türk milleti 14 Mayıs’ta verecektir. Bu ülkeden Atatürk'ün adını silmeye kimsenin gücü yetmez" diyen Nuhut, şunları kaydetti:

“Türkiye'de 50'ye yakın stat ve salondan Atatürk adı kaldırıldı. Aynı çirkin senaryo Elazığ'da yinelendi. Yarım yüzyıl Türk sporuna hizmet eden Elazığ Atatürk Stadı’nın yenileme işlemi sonrası isminden Atatürk adının kaldırılması kabul edilemez. 'Unuttuk, yanlışlıkla oldu' gibi bahanelerin arkasına sığınılmasın. AKP iktidarı boyunca aralarında milli maçların da oynandığı Antalya, Konya, Kayseri Afyon, Bursa, Sakarya, Antakya, Rize, Giresun, Eskişehir'deki statlarımızdan Atatürk adını silmeye çalışmıştır. Son olarak da Elazığ Atatürk Stadı’ndan da Atatürk isminin kaldırılması, bu eylemlerin sistematik bir şekilde yapıldığının göstergesidir. AKP iktidarı son 22 yılda Atatürk’ün adını stadyumlardan salonlara, etkinlik alanlarından havaalanlarına kadar her yerden silmek istese de milletin kalbinden silmeye gücü yetemeyecektir."

“BU, PLANLI BİR HAFIZASIZLAŞTIRMA ÖRNEĞİDİR”

"AKP, statları yenilerken 'beton' rantına da çanak tutuyor. Stadyumlar, şehirlere ruhunu veren yapılardan biridir. Son dönemde spor tesislerini yenileme bahanesiyle beton ekonomisine hizmet eden, antrenör sayısı yetersiz, sporcu ile bağı olmayan yapılar inşa edildi. Statların merkezlerindeki kıymetli araziler yapılaşmaya açıldı. Oysa kentin kalbindeki spor tesisleri, insanların soluklandıkları alanlardı. Yeni stadyumlar, sadece 15 günden 15 güne kullanılan âtıl durumdaki yapılar haline geldi. Bu, planlı bir hafızasızlaştırma örneğidir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün isimlerini taşıyan yapılar, bağımsızlık mücadelemizin hatıralarını yaşatması açısından büyük önem taşımaktadır."

“15 MAYIS’TAN İTİBAREN TÜRK SPORUNU YENİ BİR DÖNEM BEKLİYOR”

"14 Mayıs seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuçtan sonra Türk spor yönetimi de hak ettiği seviyeye çıkacaktır. 15 Mayıs’tan itibaren Türk sporu, milli değerlerine sahip çıkan, başarılarla dolu bir döneme girecektir."