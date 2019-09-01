Şirinsu Ciner her yerde aranıyor | Henüz 13 yaşında



Henüz 13 yaşındaki Şirinsu Ciner, dünden beri kayıp. Bursa'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine polis hem İstanbul'da hem de Bursa'da Şirinsu'yu arıyor... Tehdit ya da şantajla kaçırıldığını düşünen aile, kızını görenlerin polise ya da kendilerine haber verilmesini bekliyor.

Arkadaşlar 13 yaşındaki kızım dünden beri kayıp lütfen rt yapın gören varsa05442661982 nolu telefonu arayabilirmi pic.twitter.com/5JZnokE2Fl — Uğur (@ugur_ciner) August 31, 2019

Bursa'da yaşayan ailenin 13 yaşındaki kızları Şirinsu Ciner, kayıplara karıştı. Sporcu da olan Şirinsu'nun dün "Antrenmana gidiyorum" diyerek evden çıktığı, bir daha dönmediği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Şirinsu’nun ailesi soluğu poliste aldı. Hem Bursa hem istanbul polisi Şirinsu’yu bulmak için otogarları mercek altına aldı.

Babası Uğur Ciner yaptığı açıklamada, “Şirinsu en son Bursa otogarında görüldü. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen nasıl alabildi ise gidip tek başına bilet satın alabilmiş. Ve edindiğimiz bilgiye göre İstanbul’a gelmiş. Şu an kızımın otobüsten tam olarak nerede indiği araştırılıyor. Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor. Tehdit yoluyla zorlandığını, kaçırıldığını düşünüyoruz” dedi.



Kızına da bir çağrı yapan baba, "Kızım bize kızıp gitti isen lütfen dön. Ailecek perişan haldeyiz" dedi. Baba Uğur Ciner Twitter hesabında telefon numarası da paylaştı.