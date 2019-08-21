Şırnak'tan acı haber | Silopi şehitlerinin isimleri açıklandı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın bugün gazetelere yansıyan 'Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi' sözlerinin ardından Silopi'de çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.



Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin ise yaralandığını açıkladı. Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman'daki ailesine verildi. Şırnak Valiliği 2 askerin daha şehit olduğunu ve 1 askerin ise yaralı olduğunu açıklanmıştı. Daha sonra yapılan son dakika açıklamasında şehit sayısının 3 olduğu bildirildi.

Son dakika haberine göre, Şırnak Valiliği Silopi'de çıkan çatışmada 2 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterlerle Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisindeki hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen 2 asker de tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit 3 askerin cenazesi morga konulurken, 1 askerin tedavisi devam ediyor.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Kösreli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada (1) Kahraman Jandarma Personelimiz yaralanmış olup (3) Kahraman Jandarma Personelimiz Şehit olmuştur. Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın (28) memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü.

Şehidin Akevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Haşim Uçar (76) ve anne Fatma Uçar'a (69) verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Uçar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi öğrenen yakınları da taziye için eve akın etti. Ailenin 7 çocuğundan biri ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ile Antakya Şehitliği'nde defnedileceği bildirildi.

ŞEHİT ATEŞİ ADIYAMAN'A DÜŞTÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman'daki ailesine verildi.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandıktan sonra şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın (26) acı haberi Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyünde ikamet eden ailesine verildi. Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri personeller tarafından verildi.

Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olan Yanık'ın 2 ay önce evlendiği ve iki erkek kardeşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi.

PKK'LI BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ta 1 askerin şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı çatışmada 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.