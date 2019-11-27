Sisi hakkında ‘şantaj’ iddiasıyla suç duyurusu

Kamuoyunda Sisi lakabı ile bilinen Seyhan Soylu hakkında, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusu, sosyeteden çok sayıda kişiden yüksek kâr payı vaadi ile para toplamakla suçlanan Mine Mumcu adına yapıldı. Başka bir dosyaya sunulan WhatsApp yazışmalarına göre, haberlerin yapılmamasına karşılık Soylu’ya 200 bin TL verileceği yazılıyor.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, şüpheli konumunda Seyhan Soylu yer aldı. Halen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Mine Mumcu adına yapılan başvuruda, Soylu’nun ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘hakaret’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

‘Şantajda bulundu’ iddiası

Avukat Seda Alçınar’ın Bilişim Suçları Savcılığına sunduğu 2019/202517 suç duyurusu dilekçesinde, Soylu’nun, TV programı ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, bazı banka hesapları verdiği, şehit ve gazi ailelerine ait olduğu iddia edilen hesaplara para yatırılması şantajında bulunulduğu iddia edildi.

Başka davadan tutuklandı

Soylu’nun yaptığı yayınlarda Mumcu’yu kendisinin tutuklattığı yönündeki iddiasının gerçek dışı olduğu kaydedilerek, “Müvekkil 2015 yılında gerçekleşen bir sözlü sataşma nedeniyle Simav 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bir dosyası ile yine 2015 yılında gerçekleşen bir olay nedeniyle Kütahya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bir davası nedeniyle kendiliğinden teslim olmak suretiyle cezalarının infazı için başvuru yapmış ve halen bu suçlar nedeniyle kısa süreli hapis cezasını çekmektedir” denildi.

Koruma kararı isteyeceğiz

Soylu’nun, Mumcu’ya yönelik ‘Onu mahvedeceğim’ şeklinde ifadelerinin olduğu belirtilen suç duyurusunda “Şüphelinin haksız saldırıları nedeniyle müvekkilin ceza evinden çıktıktan sonra koruma altına alınmasını bilvekale talep ederiz” denildi.

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu bir dizi kişiden yüksek miktarlarda para toplamakla suçlanan Mumcu, başka kişilere yönelik de ‘tehdit’, ‘darp’, ‘şantaj’ suçlaması ile suç duyurularında bulunmuş 9 kişi hakkında koruma kararı aldırmıştı.

Sisi için 200 bin lira istediler

Anılan dosyalara giren bir Mumcu ile eski sevgilisi Aykut S. arasındaki bir yazışmada Soylu ile ilgili kritik bir iddia yer aldı. Aykut S.’nin, “Seyhan Soylu beni aradı” yönündeki mesajı sonrası Mumcu “Aykut artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Biraz önce, Seyhan Soylu’ya verilmek için 200 bin lira istediler. Bunu da mesaj yolu ile istediler” diye yazıyor.