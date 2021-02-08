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Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı

İç Anadolu Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Gece yarısı saat 01.01'de Sivas'ta meydana gelen depremin şiddeti 4.4 olarak açıklandı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 01:19
Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı

Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı



Son dakika deprem haberi, Sivas Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Gece yarısı saat 01,01'de meydana gelen deprem yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.4 olarak ilan etti.

Gemerek ilçesine bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana gelen deprem Akkışla, Sarıoğlan çevrsinde yoğun olarak hissedildi.

Ayrıntılar takip ediliyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.02.08 01:01:15  39.1088   36.0670        5.0      -.-  4.4  4.3   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel
2021.02.08 00:42:57  37.9168   26.5027        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.08 00:32:33  38.9643   25.9628        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.08 00:28:55  38.9352   25.9963        7.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.08 00:27:48  37.3337   35.2063        5.0      -.-  1.8  -.-   CORLU-KARAISALI (ADANA)                           İlksel
2021.02.08 00:23:28  41.1205   44.0507        5.4      -.-  2.8  -.-   AZERBAYCAN                                        İlksel
2021.02.08 00:21:50  38.9522   26.0283        1.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.08 00:02:18  41.3450   33.5613        1.0      -.-  2.3  -.-   AHLATCIK-(KASTAMONU)                              İlksel
2021.02.07 23:58:59  38.9382   26.0798        1.8      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.07 23:43:47  39.1248   36.0785        5.8      -.-  1.7  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                           İlksel
2021.02.07 23:18:45  40.1097   33.3297       12.3      -.-  1.5  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          İlksel
2021.02.07 23:13:31  38.9378   26.0455        2.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.07 23:09:35  39.3645   40.7410        8.9      -.-  1.4  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2021.02.07 23:00:32  39.6880   41.1397        5.5      -.-  1.5  -.-   CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM)                          İlksel
2021.02.07 22:44:47  37.9093   27.1638        7.2      -.-  3.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.02.07 22:42:12  40.5638   33.6018        5.5      -.-  2.0  -.-   DOGANTEPE-(CANKIRI)                               İlksel
2021.02.07 22:40:45  38.9558   25.9883       21.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.07 22:28:41  38.9690   26.0760        5.0      -.-  3.3  3.3   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.07 22:22:47  37.7615   27.1433       17.0      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.02.07 22:20:13  38.7138   27.0000        5.1      -.-  1.8  -.-   SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR)                         İlksel
2021.02.07 22:06:24  38.9423   25.9645        7.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.07 21:52:17  40.7652   27.4352       12.3      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2021.02.07 21:48:28  37.8208   36.0370        2.3      -.-  1.5  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           İlksel
2021.02.07 21:22:20  41.3968   43.7558       18.5      -.-  2.2  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.02.07 21:20:16  38.9540   25.9992        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.07 21:14:00  38.9480   25.9212        1.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.07 21:03:03  39.1565   29.0152        7.4      -.-  2.2  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2021.02.07 20:43:53  38.3280   38.7757        8.6      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
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