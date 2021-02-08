Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı
Son dakika deprem haberi, Sivas Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem paniğe neden oldu.
Gece yarısı saat 01,01'de meydana gelen deprem yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu.
Gemerek ilçesine bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana gelen deprem Akkışla, Sarıoğlan çevrsinde yoğun olarak hissedildi.
Ayrıntılar takip ediliyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.02.08 01:01:15 39.1088 36.0670 5.0 -.- 4.4 4.3 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.02.08 00:42:57 37.9168 26.5027 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.08 00:32:33 38.9643 25.9628 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.08 00:28:55 38.9352 25.9963 7.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.08 00:27:48 37.3337 35.2063 5.0 -.- 1.8 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.02.08 00:23:28 41.1205 44.0507 5.4 -.- 2.8 -.- AZERBAYCAN İlksel 2021.02.08 00:21:50 38.9522 26.0283 1.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.08 00:02:18 41.3450 33.5613 1.0 -.- 2.3 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) İlksel 2021.02.07 23:58:59 38.9382 26.0798 1.8 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.02.07 23:43:47 39.1248 36.0785 5.8 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2021.02.07 23:18:45 40.1097 33.3297 12.3 -.- 1.5 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel 2021.02.07 23:13:31 38.9378 26.0455 2.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.07 23:09:35 39.3645 40.7410 8.9 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2021.02.07 23:00:32 39.6880 41.1397 5.5 -.- 1.5 -.- CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel 2021.02.07 22:44:47 37.9093 27.1638 7.2 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.02.07 22:42:12 40.5638 33.6018 5.5 -.- 2.0 -.- DOGANTEPE-(CANKIRI) İlksel 2021.02.07 22:40:45 38.9558 25.9883 21.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.07 22:28:41 38.9690 26.0760 5.0 -.- 3.3 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.02.07 22:22:47 37.7615 27.1433 17.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.02.07 22:20:13 38.7138 27.0000 5.1 -.- 1.8 -.- SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2021.02.07 22:06:24 38.9423 25.9645 7.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.07 21:52:17 40.7652 27.4352 12.3 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.02.07 21:48:28 37.8208 36.0370 2.3 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel 2021.02.07 21:22:20 41.3968 43.7558 18.5 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel 2021.02.07 21:20:16 38.9540 25.9992 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.07 21:14:00 38.9480 25.9212 1.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.02.07 21:03:03 39.1565 29.0152 7.4 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2021.02.07 20:43:53 38.3280 38.7757 8.6 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel