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Sivas'ta utanç verici girişim son anda engellendi

Yedi düvele meydan okuyan, işgalci İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlı'ları Anadolu'nun dışına atan Türk İstiklal mücadelesinin dönüm noktası Sivas'ta utanç verici girişim. 

Sivas'ta utanç verici girişim son anda engellendi

Yedi düvele meydan okuyan, işgalci İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlı'ları Anadolu'nun dışına atan Türk İstiklal mücadelesinin dönüm noktası Sivas'ta utanç verici girişim. 

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
Sivas'ta utanç verici girişim son anda engellendi

Sivas'ta utanç verici girişim son anda engellendi


İstiklal Caddesi kime battı? Türk bağımsızlık savaşının tarihi kavşağında yer alan Sivas'ın ünlü İstiklal Caddesi'ni Mursi Caddesi yapmak isteyenlere tepkiler büyüyor..

Türk Milleti'nin bağımsızlık yolunda tarihi kavşakta yerini alan Sivas'ta, İstiklal Caddesi adını Mursi olarak değiştirmek isteyen AK Partili Belediye Meclisi üyeleri geri, halkın tepkisi karşısında geri adım attı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da devreye girdiği girişim yarım kalırken, il genelinde STK'lar yeni bir girişim öncesi hazırlık yapıyor.

Sözcü gazetesinin gündeme getirdiği Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adının belediye meclisi tarafından "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirilmesi teşebbüsü Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası iptal edildi.

İSTİKLAL HARBİ'NİN EN ÖNEMLİ KAVŞAĞI

Sivas Belediye Meclisi’nin aldığı kararla tarihi öneme sahip İstiklal Caddesi’nin adının Mısır’ın devrik ve merhum lideri Mursi’nin adıyla değiştirilmek istenmesi kamuoyunun tepkileri ve Vali Ayhan’ın araya girmesiyle engellendi.

Vali Ayhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sivas merkez ‘İstiklal Caddesi’nin adının değiştirilmesi yönünde alınan meclis kararı, Sivas Belediye Başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” mesajını verdi.


BELEDİYE BAŞKANI: KAMUOYU HASSASİYETİ DİKKATE ALINDI

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Sivas’ın köklü caddelerinden biri olan ‘İstiklal Caddesi’nin adı kamuoyu hassasiyetide dikkate alınarak Sayın Valimizle ile yapılan görüşmeler neticesinde aynı şekilde devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” açıklamasıyla önerinin reddedildiğini duyurdu. AK Partili Meclis üyelerinin, neden ısrarla İstiklal Caddesi'ni istediği ise henüz bilinmiyor.


CUMHURİYET KADINLARI YARGIYA GİDECEKTİ


Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İstiklal CaddesiSivasMursi Caddesi
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