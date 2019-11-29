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Siyanür'ün vatandaşlara satışı yasaklandı

Türkiye o korkunç zehirle yıllardır yanyana yaşıyor. Siyanürle yüzleşme her ne kadar Bergama Altın Madeni işletmelerine yönelik protestolarla 1996 yılında başladıysa da, çok sayıda hayvan katliamında ve insan ölümünde adını hep duyduk.

Siyanür'ün vatandaşlara satışı yasaklandı

Türkiye o korkunç zehirle yıllardır yanyana yaşıyor. Siyanürle yüzleşme her ne kadar Bergama Altın Madeni işletmelerine yönelik protestolarla 1996 yılında başladıysa da, çok sayıda hayvan katliamında ve insan ölümünde adını hep duyduk.

29 Kasım 2019 Cuma 07:07
Siyanür'ün vatandaşlara satışı yasaklandı

Siyanür'ün vatandaşlara satışı yasaklandı


İstanbul Fatih'de 4 kardeşin can vermesiyle sonuçlanan siyanür dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yoksulluk, işsizlik, borçlar ve psikolojik sorunlarla birlikte siyanürlü dehşet aslında yeni değil. Sadece Kasım ayında İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir Şimşek ailesi, Fatih'de Yetişkin ailesinin 4 ferdi siyanürle toplu halde canlarına kıyarken, Antalya'da 4 kişilik aile de siyanürle toplu halde intihar ederek canına kıydı. 15 Mayıs 2019 tarihinde ise İzmir Üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan deney yapmak için internetten potasyum siyanürü almıştı. Cani öğrenci bu maddelerle elde ettiği zehri, anne ve babasına "değişik bir şerbet yaptım" diyerek içirip ölümlerine sebep olmuştu.. Toplu ölümlerin nedeni siyanüre kolal ulaşımın önüne geçmek isteyen Çevre ve Şehircilik bakanlığı, halka bu zehirli maddenin satışına bugünden geçerli olmak üzere yasak getirdi. 


Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile siyanürlü bileşiklerin halka satılması yasaklanırken, siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını öngörürken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını içeriyor.

HALKA SATILAMAYACAK

Yönetmeliğin ekinde yer alan "Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar" başlığına da yeni maddeler getirildi. Buna göre: Siyanürlü bileşikler; hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, tanımlar dışında kalan hidrojen siyanür tuzları, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva siyanür oksit; civa (II) oksisiyanür, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak. Tedarikçi, bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.


ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANIMA BEYANNAME ŞARTI

Siyanürlü bileşiklerin alt kullanıcıları ya da dağıtıcıları, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan "Son Kullanıcı Beyannamesi"ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlü olacak. Siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletecek.

DHA'nın haberine göre; söz konusu düzenlemede belirtilen hükümler, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girecek. 

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