

Siyaseti gerenler adeta sokakları fitilliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 41 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken, AKP lideri Erdoğan'ın açıkça hedef gösterdiği İYİ Parti kurşunlandı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'kellesini kesmekle' tehdit eden terör örgütü Hizbullah yanlısı şahıs serbest bırakıldı. AKP ve MHP'li bazı yöneticilerin sokakları kışkırtan sözler ve afişlere yer vermesi vatandaşları kızdırıyor.

’da bir mahalle girişine asılan pankart üstüne hurdacının yanında Millet İttifakı’nı oluşturan partiler ve HDP yazıldı. Tepki toplayan afişte "1982 Anayasası'na 'Hayır' oyu veren demokrasi olan Topağaç Mahallemize, Hurdacı, HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti giremez” ifadeleri yer aldı.

Duvar'da yer alan habere göre, Akyazı Topağaç Mahallesi Muhtarı İsmail Başer sosyal medya hesabından afişin fotoğrafı ile “Mahallem halkıyla gurur duyuyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Gündem olan afişin ardından DEVA Partisi Akyazı İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu tabela Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı asılmıştır. Bu tabela ülkemizin başka bir yerinde asılsa bölücülük anlamını taşır dolayısıyla bu tabela bölücü PKK ile aynı hedefe hizmet eder. Bu tabela ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırıdır. Bu tabela demokrasiye hukuk devletine aykırı 12 Eylül darbesiyle aynı anlamı taşır. Bu tabelada halkı galeyana getirmek kin ve nefret suçu içermektedir. Dolayısıyla bu tabelanın muhatabı Sakarya Valiliğidir. Akyazı Kaymakamlığı’dır, güvenlik kuvvetleridir, emniyet güçleridir, gerisi hikayedir” sözleriyle tepki gösterdi.