Siz de yama yaptırın, utanmayın | Doğayı seven bunu yaptırır 

Sesi ve tarzıyla Türk müziğinin güçlü yorumcusu Suavi'nin kızını, yamalı pantolon yüzünden hedef alan görgüsüz sosyal medya yorumcularına, doğa bilimcilerinden tokat gibi cevap geldi.

Müzisyen Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, Twitter'dan bir video paylaşmış ve kızının pantolonundaki yama eleştirilmişti. Saygan, konuyla ilgili gelen tepkilere yanıt verirken, su, toprak ve okolojik denge konusunda araştırma yapan uzmanlar, Gönül hanım ve usta sanatçı Suavi'nin tüketim çılgınlığında en doğru yolu takip ettiğini ortaya koydu.

BİR ÇİFT AYAKKABIYA 8, BİR HAMBURGER İÇİN 2.4 TON SU GİDİYOR

Dünya büyük bir küresel su krizine doğru sürüklendiğini ifade eden Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı Sorumlusu Selen Çekinir, özellikle tüketim alışkanlıklarının neden olduğu yoğun su tüketimi konusunda 6 yıl önce şu uyarıda bulunmuştu.

Bir çift deri ayakkabı için 8 bin litre

Bir A4 kağıt için 10 litre

Yarım kilo peynir için 2 bin 450 litre

Bir dilim ekmek için 40 litre

100 gramlık bir patates için 25 litre

200 gramlık paket patates cipsi için 185 litre

Bir hamburger için 2 bin 400 litre su tüketiliyor.

Sudaki ayak izini araştıran Sutema.org'da ise giysilerle ilgili çarpıcı tüketim bilgileri yer alıyor.

1 pamuklu tshirt için (250 gr) 2 bin 720 litre (yüzde 54 yeşil, yüzde 33 mavi, yüzde 13 gri)

ÇOCUKLARINIZI SEVİYORSANIZ YAMA YAPTIRIN

1 jean pantolon için (1kg) 10 bin 850 litre [] (yüzde 45 yeşil, yüzde 41 mavi, yüzde 14 gri) suya ihtiyaç var.

Tüketim çılgınlığının tüm dünyayı kemiren bir virüs olduğuna işaret eden uzmanlar; "Çocuklarını, torunlarını seven herkes yama yaptırmalı, bundan çekinmemeli. Yamalı giysileri eleştiri konusu yapan görsüzler dünyaya en büyük zararı veriyor" değerlendirmesinde bulunuyor.



KORONA İLE MÜCADELE EDERKEN ÇİRKİN YORUM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'ın, Twitter'da paylaştığı videoda kızı Suada'nın pantolonundaki yama gündem oldu.

Takipçilerinden, "Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var" tarzı mesajlar aldığını söyleyen Saygan, "Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz" dedi.



Eşi Suavi'nin de kıyafetlerine tadilat yaptırdığını anlatan Saygan, "Ayakkabılarımıza, çantalarımızı da yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.

Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalanmış, 10 gün boyunca Saygan'la ilgilenen eşi Suavi de hastalıktan kaçamamıştı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Gönül Yılman Saygan "Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü. Sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak, semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek" ifadelerini kullanmıştı.

İkili, geçtiğimiz gün hastalığı atlattıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.



