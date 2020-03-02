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Sızma girişiminde bulunan 34 terörist öldürüldü

Suriye'de PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla sızma girişimi son anda önlendi. Çıkan çatışmalarda 34 terörist öldürüldü.

02 Mart 2020 Pazartesi 18:09
Sızma girişiminde bulunan 34 terörist öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 34 terörist öldürüldü


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu denetiminde bulunan Barış Pınarı Bölgesi ile Fırat Kalkanı Bölgesi'nde iki ayrı sızma girişimin sırasında 35 PKK'lı terörist öldürüldü. Sızma girişimi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada öldürülen terörist sayısının 24 olduğu bildirildi. Bölgeden gelen haberlerde ise ölü olarak ele geçirilen terörist sayısının 34'ü bulduğu ifade edildi.

ÇATIŞMA BÖLGESİNDE ARAMALAR DEVAM EDİYOR

TSK'nın Suriye'de rejim güçlerine yönelik harekatı devam ederken, Tel Rıfat yakınlarında PKK'lı teöristler sınırı geçerek saldırı girişiminde bulundu. Tel Rıfat bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı öldürüldü. Öldürülen teröristlerin üzerinden ağır silahların çıktığı bildiriliyor.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ise çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 18:12
Anahtar Kelimeler:
Tel RıfatEl BabSuriyeSızmaPKKTerör
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