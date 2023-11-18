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Skuter hız sınırı 12.5 KM'ye düşürüldü

Sık sık meydana gelen kazalarla gündeme gelen skuterler için UKOME bazı ilçelerde hız sınırlaması koydu

18 Kasım 2023 Cumartesi 15:53
Skuter hız sınırı 12.5 KM'ye düşürüldü






Skuter hız sınırı 12.5 KM'ye düşürüldü


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti. 

UKOME’nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında ‘Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih’ İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi’ getirilmişti.

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı. Artık Skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:
SkuterİBBUKOME
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