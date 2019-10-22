Soçi'de nefes kesen kritik zirve 6 saat sürde



Ankara Moskova hattında Suriye konulu Soçi Zirvesi planlanının çok üstünde gerçekleşiyor. 6 saat geride kalırken, zirve sonuç bildirisi üzerinde son düzeltmeler yapılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki durumun ana gündem maddesi olduğu görüşme için Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan'ın "Bu görüşme Barış Pınarı Harekatı'na ciddi fırsat sağlayacak" dediği görüşme 6 saattir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan, "Putin ile Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz. Temasların bizleri Suriye ihtilafının kalıcı bir şekilde çözümüne yaklaştıracağına inanıyorum" dedi. Daha sonra Rusya'ya geçen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider baş başa görüşmeye geçti.



Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü görüşmesi, Kürt güçlerin, Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde kendi denetiminde olmasını istediği 'güvenli bölgeden' çekilmeleri için belirlenen sürenin dolacağı güne denk geliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerin 120 saat içerisinde sınırın 32 kilometre güneyine geri çekilmesini içeren bu anlaşmaya, Türkiye ile ABD varmıştı.

Rusya söz konusu anlaşmaya nasıl baktığına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmış değil, ancak Kremlin yetkilileri sık sık Suriye'nin kuzeyine ilişkin pozisyonlarının değişmediğini söyledikleri demeçler veriyor.

Rusya, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak istemekle haklı olduğunu, fakat bunun yolunun Ankara'nın Şam'la işbirliği yapmasından geçtiğini söylüyor. Ayrıca Suriye topraklarının her bir parçasının, Suriye hükümetinin kontrolünde olması gerektiğini belirtiyor.

Rus yetkililer bunu yaparken de sıklıkla Ankara ile Şam'ın 1998'de imzalamış olduğu Adana Mutabakatı'na gönderme yapıyorlar. Söz konusu mutabakatın Türk güçlerinin Suriye topraklarının sadece beş kilometre içerisine ve geçici olarak girmesine izin verdiğini belirtiyorlar. Bunun yanında, Türk ordusu şu yaklaşık 30 kilometre derinlikteki Menbiç'in hemen kuzeyinde mevzilenmiş durumda.

TÜRK RUS TARİHİNİN EN UZUN GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminden bu yana geçen yaklaşık 39 aylık süre içerisinde 24 kez yüz yüze; 45 defa da telefonda olmak üzere toplam 69 kere görüştü. İki liderin bugünden önceki en uzun görüşmesi 10 Mart 2017'de gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak ekonomi alanındaki iş birliği konusunun ele alındığı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.



