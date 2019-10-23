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Soçi Zirvesi bitti, Barış Pınarı Harekatı sona erdi

Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca 30 KM derinliğinde 17 Ekim'de başlattığı harekat, ABD'ye verilen sürenin sona ermesinin ardından tamamlandığı açıklandı. 

Soçi Zirvesi bitti, Barış Pınarı Harekatı sona erdi

Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca 30 KM derinliğinde 17 Ekim'de başlattığı harekat, ABD'ye verilen sürenin sona ermesinin ardından tamamlandığı açıklandı. 

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:51
Soçi Zirvesi bitti, Barış Pınarı Harekatı sona erdi

Soçi Zirvesi bitti, Barış Pınarı Harekatı sona erdi


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de yaptığı tarihi zirvenin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nda hedeflere ulaşıldığı belirtilerek, operasyonun tamamlandığı açıkladı. Suriye'nin Türkiye sınırında meydana gelen son gelişmelerin ardından durum değerlendirmesi yapan Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakata ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

Barış Pınarı Harekâtı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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