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Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi sodalı suyun ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak için Giresun'a akın etti...

Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi sodalı suyun ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak için Giresun'a akın etti...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:59
Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti

Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti

Giresun Sodalı Göl ya da Mavi Göl, yeni yerler görmek için Karadeniz'e gelenlerin rotası içinde yer alan en önemli yerler arasına girdi. Sodalı Göl'ü görmek için Almanya ve Arap yarımadasından gelenlerin sayısı hızla artarken, mevsim değişiklerinde Mavi Göl'ün verdiği eşsiz manzaralar fotoğraf tutkunları için ayrı bir görüntü kaynağı oluyor.

Türkiye'nin en güzel sodalı gölleri arasında yer alan Mavi Göl, kurban bayramı tatilinde binlerce kişinin ziyaretçi akınına uğradı. Mavi Göl'deki yoğunluk kirliliği de beraberinde getirince, bölgeye gelenler çöplerin geri götürülmesi konusunda uyarıldı. 

Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve doğal sodadan oluşan ‘Mavi Göl’ ziyaretçilerini ağırlıyor. Son yıllarda turistlerin gözde mekanları arasına giren Mavi Göl, bayram tatili boyunca da ziyaretçi akınına uğradı. 

Giresun’a 45 kilometre mesafede bulunan Mavi Göl’ün her geçen gün ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ve sadece Kurban Bayramı’nda 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, "Adeta Mavi Göl’de kurban bereketi yaşandı. 

Kurban Bayramı Giresun turizmine de ciddi bir bereket ve hacim kazandırdı. Dereli ilçesine bağlı Mavi Göl Giresun şehir merkezine 45 kilometre mesafede Giresun-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. 

Doğanın bize sunacağı ender görülen bir güzellik. Hem akan hem de sodalı oluşu nedeniyle mavi olan bir su. Bayram boyunca günde 5 binin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı bayram boyunca da toplamda 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. 


Bayramda Giresun’da en fazla ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Ordu-Giresun Havaalanı’na Almanya’nın iki kentinden ve Suudi Arabistan’ın iki kentinden direk uçuşlar olması yabancı turist sayısını da artırdı. 

Bütün turların programlarında yer alan Mavi Göl’e yerli ve yabancı turist akını olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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