Sokağa çıkma yasağı başladı, halk evlerine çekildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle başladı.

Geçen hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının, bu hafta sonu da devam edeceğini duyurmuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MARKETLERDE İZDİHAM ŞAŞANMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını belirtmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasına 1.5 saatten az süre kala İstanbul sokakları bomboş kaldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan izdihamın aksine, alışverişini erkenden yapan vatandaşlar, yasak saatinin başlamasını beklemeden evlerine çekildi.

Geçtiğimiz hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cumartesi ve pazar gününü evde geçiren 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki vatandaşlar bu hafta sonunda da evde kalacak. Alınan kararın hafta içinde ilan edilmesiyle, geçtiğimiz hafta yaşanan kargaşa ve izdiham tersine vatandaşlar bu haftaki alışverişlerini maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdi.

Bir hafta önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu Kurtuluş ve Kasımpaşa'da bu kez sessizlik hakim oldu. Alışverişini akşam saatlerinde tamamlayan vatandaşların erkenden evlerine çekildi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 1.5 saatten az süre kala İstanbul sokakları bomboş kaldı.

Bahçelievler'de de sokaktaki sessizlik sonrası dükkanların kapatıldığı görüldü.