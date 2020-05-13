

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak

Türkiye koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 4 gün boyunca yeniden sokağa çıkma yasağıyla evlere kapanacak. 16 mayıs tarihinde uygulanacak kısıtlama hangi illerde uygulanacak.

Türkiye ölümcül koronavirüs pandemisiyle mücadelede 15 büyük şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı iki gün sonra uygulanacak. 16 Mayıs tarinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı sırasında yaşlılar ve çocuklar için özel gün ve saatler de belli oldu.

16 Mayıs Cumartesi, 17-18 ve 19 Mayıs Salı tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Seyahat kısıtlamasıveillerinde kaldırıldı.

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı toplam 16 büyükşehirde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.

MARKETLER HANGİ GÜN AÇIK OLACAK?

Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklar, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacak.



18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkanı verilecek.

