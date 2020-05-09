Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı
Maskeleri olmadan sokağa çıkma yasağına meydan okuyanlara polis ekipleri ceza işlemi uyguladı. Kurallara uymayanların çoğunun yabancı ülke vatandaşı olduğu görüldü. İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı
TERS KELEPÇEYLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Edinilen bilgilere göre ceza kesilen kişilerden biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı. Polis memuruyla tartışan kişi, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Kelepçelenen zanlının üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.