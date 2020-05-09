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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Koronavirüsle mücaddele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis ekipleri ceza işlemi uygulandı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:03
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı



Maskeleri olmadan sokağa çıkma yasağına meydan okuyanlara polis ekipleri ceza işlemi uyguladı. Kurallara uymayanların çoğunun yabancı ülke vatandaşı olduğu görüldü. İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. İstanbul'un göbeğindeki Taksim Meydan’da kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 kişiye de kısıtlamaya uymadığı için toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

TERS KELEPÇEYLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre ceza kesilen kişilerden biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı. Polis memuruyla tartışan kişi, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Kelepçelenen zanlının üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.
 

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