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Sokağa çıkma yasağında marketler açılaçak mı?

Koronavirüsle mücadelede Türkiye yeniden evlere kapandı. 3 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Ancak vatandaşların acil ihtiyaçları için alınan önlemler devrede.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:06
Sokağa çıkma yasağında marketler açılaçak mı?

Sokağa çıkma yasağında marketler açılaçak mı?



3 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde 31 ilde uygulanan yasaklar kapsamında vatandaşların temel ihtiyaç maddeleri icin marketlerin saat kaçta açılacağı İşiçişleri Bakanlığı tarafından duyruldu.
Marketler sokağa çıkma yasağında açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede marketlerin çalışma saatlerini de açıkladı. İşte, son dakika sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Soruları sokağa çıkma yasağının birinci gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detayları İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede yer alıyor. İşte detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek) açık olacak.

1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

ELDİVEN VE MASKE TAKMAK ZORUNLU

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlar arasında market alışverişlerinizde eldiven ve maske takmak zorunludur. BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketleri dışında diğer marketlerde de belirli sayıda kişi alışveriş yapabiliyor.

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