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Sokak ortasına yapılan kafeler için yıkım kararı

İstanbul trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak öne çıkan Şişli'de sokakların ortasına kurulan kafeler için alınan yıkım kararı hayata geçiriliyor..

Sokak ortasına yapılan kafeler için yıkım kararı

İstanbul trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak öne çıkan Şişli'de sokakların ortasına kurulan kafeler için alınan yıkım kararı hayata geçiriliyor..

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Sokak ortasına yapılan kafeler için yıkım kararı

Sokak ortasına yapılan kafeler için yıkım kararı



Sadece İstanbul'un değil Türk tekstilinin en önemli merkezlerinden biri olan Osmanbey ve sosyetenin göz bebeği Nişantaşı'nda sokak ortasına kurulan kafeler için yıkım süreci başladı. İlk uygulama bugün Şişli Nişantaşı'nda Kuyumcu İrfan Sokağı'nı adeta işgal eden kafeleryıkılmaya başlandı. Yaklaşık 25 yıldır yayaların yürümekte zorlandığı sokaktaki 3 kafe yıkıldıktan sonra sokağa banklar konulacak...  Sokaklarda bazı işletme sahiplerinin mekanlarının önündeki sokaklar üzerine tentelerle yaptığı kafeteryaların hem Şişli'nin imajına büyük zarar verdiğini hem de yoğunluğu çekilmez hale getirdiğini belirten yetkililer, Osmanbey ve Nişantaşı ile ana caddeler üzerinde kaldırımlara kurulan ek birimlerin kaldırılacağını duyurdu.

Kuyumcu İrfan Sokak'taki bazı işletmeler 25 yıl içerisinde adeta sokağı işgal edercesine yeni dükkanlar yaptı. Öyle ki sokak ortasına adeta dükkanlar inşa edildi. O dükkanlar nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı, yayalar bile yürümekte güçlük çekti. Şişli Belediyesi işte bu kaçak yapılar için yıkım kararı aldı ve ekipler yıkım işlemine başladı.

İŞGALCİ CAFELER YIKILDI

Yaklaşık 25 yıldır sokakları işgal edilen sokak sakinleri yıkım işlemine destek verdi. Yıkım işleminin ardından sokak yıllar sonra yeniden vatandaşların kullanımına açılacak. Çalışmaların ardından Şişli Belediyesi sokağı yenileyecek.

YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Şişli'deki bu yıkım işleminin sadece burayla sınırlı kalmayacağı da öğrenildi. Belediyenin ilerleyen günlerde benzer durumdaki diğer yapıları da yıkacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
OsmanbeyNişantaşıSon Dakika HaberlerKafelerYıkımŞişli BelediyesiKuyumcu İrfan Sokağı
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