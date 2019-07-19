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Sokak ortasında magandalar çatıştı talihsiz kadın can verdi

Ebru Tenk adlı kadın, sokak ortasında silahla kavga eden magandaların açtığı ateş sırasında can verdi. Polis katil zanlısı magandaları arıyor.

Sokak ortasında magandalar çatıştı talihsiz kadın can verdi

Ebru Tenk adlı kadın, sokak ortasında silahla kavga eden magandaların açtığı ateş sırasında can verdi. Polis katil zanlısı magandaları arıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:39
Sokak ortasında magandalar çatıştı talihsiz kadın can verdi

Sokak ortasında magandalar çatıştı talihsiz kadın can verdi



Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz mağandaların sokak ortasında sözlü tartışması silahlı çatışmaya döndü. Açılan ateş sırasında 34 yaşındaki talihsiz kadın vurularak ağır yaralandı. Korkunç olayın meydana geldiği yerin 200 metre uzağındaki hastaneye kaldırılan Ebru Tenk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuğu ile birlikte yaşayan talihsiz kadının bir süre önce boşandığı öğrenildi.

OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ DE BİLİNMİYOR

Olay, saat 03.00 sıralarında, Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan 2 kurşunla Ebru Tenk vuruldu. Tenk, yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Tenk yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebru Tenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Ebru Tenk'in cenazesinin yarın Düzce'de toprağa verileceği bildirildi.

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