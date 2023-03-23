

Sokak röportajı yapan kadın muhabirden çirkin sorular



Provakatif soruları, gerici yayınlarıyla bilinen YouTube kanalı Ahsen TV'nin kadın muhabiri büyük bir skandala imza attı. Mikrofon uzatılan bir yurttaşın cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu seçeceğini söylemesi üzerine Ahsen TV temsilcisi adeta çileden çıktı. Kendini kontrol edemediği ve adeta isteri krizine girdiği görülen sözde muhabir, özgürce tercihini beyan eden yurttaşa hakaret etti.

Millet İttifakı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı genişletmek için yoğun çaba harcıyor.



Araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önde çıkması Cumhur İttifakı'nda paniğe yol açmış durumda...

Sokak röportajları da halkın nabzını yansıtması açıdan önem taşıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen YouTube kanalı Ahsen TV, ağır bir provokasyonun öznesi haline geldi.

Gerici yayınlarıyla dikkat çeken kanalın bir temsilcisi, mikrofon uzattığı bir yurttaşın "Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" demesi üzerine skandal bir tutum sergiledi.

Kontrolü kaybeden ve yurttaşa yönelik tahrik edici söylemlerde bulunan kanal temsilcisi "At gözlüklerini çıkarsana", "Neden kuduruyorsun" dedi.

Öte yandan, videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepki gösteren paylaşımların bazıları şunları:

- "Sinirden elim ayağım titriyor, şuna bir bakar mısınız ya?"

- "'Kim, isim ver', 'Kendinden örnek ver', 'Yalan söylüyorsun', 'Ne istiyorsun sen', 'Cevap ver' utanmasa mikrofonu kafasına geçirip genç kadını dövecek. Bakın Ahsen Tv bir kanal değil, elinde mikrofon tutan kişi de bir gazeteci değil."